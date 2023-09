﻿Pyro Games am Müllsammeltag: Wie belastend ist das Feuerwerk für die Umwelt?

Rostock. Zum 15. Mal finden am Samstag, den 16. September, die Pyro Games im Rostocker Iga-Park statt. Bei dem Feuerwerksfestival, das durch ganz Deutschland tourt, treten drei Feuerwerksfirmen gegeneinander an, um durch ein Zuschauervoting den Titel des Feuerwerk-Champions zu gewinnen. BUND und Nabu kritisieren Feuerwerk-Events schon seit Jahren. Warum findet eine derartige Veranstaltung dann noch statt?

BUND-Projektleiterin: „Feuerwerk hat hohes Belästigungspotenzial“

„Generell hat Feuerwerk ein sehr hohes Belästigungspotenzial und beeinträchtigt darüber hinaus die Umwelt“, sagt Dr. Susanna Knotz, Projektleiterin vom BUND MV. Sowohl BUND als auch der Naturschutzbund (Nabu) kritisieren an Feuerwerken grundsätzlich die Feinstaubbelastung und die Belästigung von Tieren. Beide Naturschutzorganisationen sprechen sich für ein Verbot von privaten Feuerwerken während des ganzen Jahres aus.

Wie belastend die Pyro Games im Konkreten sind, kann Susanna Knotz nicht einschätzen. Auch der Veranstalter, Thomas Fröbe von THF Events aus Magdeburg, kann keine Angaben zur Intensität des Feuerwerks machen, da diese nicht exakt gemessen werden könne. Es ist unklar, in welcher Höhe über dem Boden die Raketen fliegen. „Großfeuerwerke beziehungsweise Profifeuerwerke zünden in größerer Höhe, weshalb die Feinstaubbelastung bodennah geringer ist und die Partikel leichter verstreut werden“, so Knotz. Außerdem bedeute eine räumliche und zeitliche Begrenzung insgesamt weniger Störung und mehr Fluchtmöglichkeiten für Tiere.

3000 Besucher bei Pyro Games im Iga-Park erwartet

Gerade die Tiere werden aber auch durch kleinere Feuerwerke gestört. „Die Brutvogelsaison ist weitgehend abgeschlossen. Dennoch werden natürlich Tiere durch Feuerwerk, also Lärm und Licht, gestört, die im Umfeld des Iga-Parks leben.“ Wie schwerwiegend die Störung ist, sei von der Dauer und der räumlichen Ausdehnung des Events abhängig, sagt Susanna Knotz.

Die Feuerwerksveranstaltung findet im Iga-Park statt, der regelmäßig Umweltbildung insbesondere für Kinder und Jugendliche anbietet. Da es sich bei den Pyro Games um ein etabliertes Veranstaltungsformat handele, habe sich der Iga-Park auch in diesem Jahr wieder dazu entschieden, das Gelände für die Veranstaltung bereitzustellen. Etwa 3000 Besucher werden erwartet.

Veranstalter setzt Pyrotechnik ohne Plastik ein

Beate Hlawa vom Iga-Park erklärt, dass in Zusammenarbeit mit den örtlichen Behörden sichergestellt wird, dass alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, um Umweltrisiken zu minimieren. Dazu zählten Luftverschmutzungsprävention und die Abfallentsorgung. „Um die Umweltbelastungen zu minimieren, wurden in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen in der Herstellung von Feuerwerkskörpern vorgenommen“, erklärt Veranstalter Thomas Fröbe. Auf den Einsatz von Plastik oder plastikbelastete Materialien werde daher komplett verzichtet. „Darüber hinaus wurden einige mineralische Bestandteile in den Feuerwerkskörpern durch umweltfreundlichere Alternativen ersetzt und ergänzt“, so Fröbe weiter.

Außerdem seien die Veranstalter laut Hlawa „stets bestrebt, die Lautstärke in einem angemessenen Rahmen zu halten.“ Dazu würden in der Regel Lärmmessungen durchgeführt. Vonseiten der THF Events heißt es, dass sich die Feinstaub- und Lärmbelästigung des Events nach staatlichen Prüfungen innerhalb oder sogar unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte bewege. Nach der Veranstaltung wird laut Beate Hlawa ein Aufräumteam der Firma SR Technik das Veranstaltungsgelände durchkämmen, „um jegliche Überreste von Feuerwerkskörpern sicher zu entfernen.“ Da auf Plastik bei den Pyro Games verzichtet werde, blieben lediglich recycelbare Pappkartons zurück.

OZ