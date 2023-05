﻿Queen-Klassiker auf großer Bühne in Rostock: Wie sie beim Konzert im Iga Park dabei sein können

Rostock. Queen-Songs sind offenbar unsterblich. Auch das ist ein Grund für die große Show „Queen Classic“ des Volkstheaters Rostock, die am 17. Juni im Iga Park über die Bühne gehen wird. Die Queen-Songs erfüllen mehrere Ansprüche: Sie sind gleichzeitig anspruchsvoll und populär, sie sind melodisch und rockig, sie erweisen sich als gefühlvoll und kraftvoll, sie verbinden ein jüngeres und ein älteres Publikum miteinander.

Die bombastischen Songs von Queen verlangen geradezu nach einer großen Präsentation. So bringt das Queen-Projekt viele Künstler zusammen. Dazu gehören die Tribute-Band MerQury, Musiker der Norddeutschen Philharmonie Rostock, Mitglieder des Opernchors, der Singakademie Rostock sowie der Kinder- und Jugendchor der Rostocker Singakademie. Gesanglich gibt es Verstärkung durch die Sopranistin Julia Ebert und die Sängerin Julia Neigel.

Musikalische Leitung hat der Dirigent Bernd Wefelmeyer

Mit der musikalischen Leitung des Projektes wurde der Dirigent Bernd Wefelmeyer beauftragt, der ehemalige Chefdirigent des Filmorchesters Babelsberg. In diesem Fall zeichnet Wefelmeyer auch für die Orchester-Arrangements verantwortlich. 15 bis 20 Queen-Titel hat er bereits für Orchester bearbeitet. Eine lohnenswerte Aufgabe, denn die Queen-Kompositionen haben es in sich: „Diese weit ausufernde, für Rockmusik unübliche Harmonik und Melodik sind dafür prädestiniert, ein großes Orchester einzusetzen, was nicht nur eine Begleitfunktion haben soll, sondern auch einen eigenständigen Wert neben der Band“, sagt Bernd Wefelmeyer über die Live-Umsetzung der Kompositionen von Freddie Mercury &. Co.

Die Queen-Coverband MerQury liefert das rockige Fundament

Mit auf der Bühne ist die Queen-Coverband MerQury, mit der Wefelmeyer bereits eine längere Zusammenarbeit verbindet. Die Formation MerQury tourt bereits seit 1991 als Queen-Tribute-Band und bildet bei diesem Auftritt das rockige Fundament des Konzerts in Rostock. Jahrelang hat der Kanadier Johnny Zatylny die Band als Sänger geprägt. Als MerQury-Frontmann wird nun Jody Cooper auf der Bühne stehen, er verkörpert stimmlich und körperlich Freddie Mercury. Um Queen-Songs akkurat auf die Bühne zu bringen, ist Können notwendig, auch ein bisschen Schauspielerei. Auch Erfahrung in der Arbeit mit einem Orchester bringt MerQury bereits mit.

Bekannte Queen-Songs live auf der Bühne

Auf der ganzen Welt haben die Queen-Songs eine große Popularität. Mit dem 2018 erschienenen Queen-Film „Bohemian Rhapsody“ ist die britische Band mit ihren Liedern noch bekannter geworden. So gibt es im Publikum eine große Erwartungshaltung. Neben den Queen-Hits wie „We Will Rock You“ oder „Bohemian Rhapsody“ wird auch „Queen Classic“ mit weiteren Perlen aufwarten. Dahinter steckt auch eine große logistische Arbeit, denn alle beteiligten Künstler müssen exakt für diese gemeinsame Vorstellung zusammengeführt werden.

Rostocker IGA Park ist der Schauplatz von „Queen Classic“

Das Publikum musste lange auf diese Show in Rostock warten. Bereits 2020 war „Queen Classic“ geplant, als Ort war damals das Ostseestadion gedacht. Das Konzert kommt am 17. Juni endlich auf die Bühne, statt im Ostseestadion jetzt im Iga Park. Übrigens: Tickets, die für das Konzert 2020 gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit nicht, sie können aber an der Vorverkaufsstelle, wo sie erworben wurden, zurückgegeben werden, teilt das Volkstheater Rostock mit. Neue Eintrittskarten gibt es an der Vorverkaufskasse des Volkstheaters und allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Konzert am 17. Juni um 19 Uhr im IGA Park, Karten ab 57,21 Euro an den Vorverkaufsstellen, unter anderem an der Theaterkasse, Doberaner Straße 134/135, 18057 Rostock, Tel.: 0381/381-4700, E-Mail theaterkasse@rostock.de, geöffnet dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr