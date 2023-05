﻿Radfahrer (16) bei Unfall in Pölchow schwerverletzt: Polizei ermittelt zur Ursache

Rostock. Schulweg-Drama in Pölchow (Landkreis Rostock): Der schwere Verkehrsunfall vom frühen Donnerstagmorgen beschäftigt jetzt die Beamten der Kripo Güstrow. Auf dem Weg zur Schule ist ein 16 Jahre alter Radfahrer frontal mit einem Auto zusammengestoßen. Laut Augenzeugen ist der Jugendliche ohne Helm gefahren und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe geprallt. Danach soll er bewusstlos gewesen sein und wurde lebensbedrohlich verletzt mit einem Hubschrauber in die Kinderklinik nach Rostock gebracht. Dort musste er nach OZ-Informationen sofort operiert werden.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Kripo in Güstrow. Auf OZ-Anfrage sagt Polizeisprecher Florian Müller: „Wir ermitteln zur Unfallursache in alle Richtungen. Es werden dazu mehrere Zeugen gehört. Dabei wird auch das Dekra-Gutachten eine wichtige Rolle spielen.“ Die Auswertung dauere aber in der Regel mehrere Wochen.

Radfahrer (16) soll aus Ziesendorf kommen

Laut OZ-Informationen war der Junge morgens mit drei Freunden, die etwas weiter hinter ihm fuhren, auf dem Weg zur Warnowschule nach Papendorf. Die Schule ist im Umkreis sehr beliebt und hat Schüler aus den umliegenden fünf Gemeinden, aber auch aus Rostock. Der 16-Jährige selbst soll aus der Nachbargemeinde Ziesendorf kommen.

Wie es dem Jungen aktuell geht, vermochte Polizeisprecher Müller am Freitag nicht zu sagen. Er habe keine aktuellen Infos zum Zustand. Auch die Uniklinik Rostock wollte dazu keine Angaben machen.

Eisenbahnbrücke in Pölchow: Hier ereignete sich der schwere Unfall. © Quelle: Stefan Tretropp

Straße ist kein bekannter Unfallschwerpunkt

Der Unfall ereignete sich auf einer Eisenbahnbrücke in einer schwer einsehbaren Linkskurve in Pölchow. Die Straße An der alten Ziegelei ist laut Polizeisprecher Müller kein bekannter Unfallschwerpunkt, an dem sich Zusammmenstöße häufen würden.

Das kann auch der Papendorfer Bürgermeister Jürgen Ahrens bestätigen. „Es handelt sich um einen ländlichen Weg, wo ganz wenig Verkehr ist“, sagt er. Als Gemeinde hätten sie auf solchen Straßen trotzdem lieber 30 km/h als 60 km/h als Geschwindigkeitsbegrenzung, aber das sei schwer durchsetzbar.