Wie schläft es sich in den Hotels der Hansestadt? Das testen wir in unserer OZ-Serie „Eine Nacht im ...“. Redakteurin Katrin Zimmer hat im Radisson Blu eingecheckt und dabei Zimmer, Service und das Frühstück genau unter die Lupe genommen.

Das Radisson Blu Hotel in der Langen Straße in Rostock wurde 2005 eröffnet. Als wegen der Pandemie 2021 nicht so viele Gäste kamen, wurden alle 251 Zimmer erneuert.

Rostock. Auf der einen Seite zieht sich die Einkaufsmeile Kröpeliner Straße entlang, auf der anderen sind hinter den Straßenbahngleisen schon die Schiffe im Rostocker Stadthafen zu sehen – viel zentraler geht es nicht. Damit ist der erste große Pluspunkt für Urlauber und Geschäftsreisende klar: Das Radisson Blu Hotel liegt im Herzen der Hansestadt und bildet den optimalen Startpunkt für Ausflüge oder Termine. Doch was hat das Haus außerdem zu bieten und wie schläft es sich in der Langen Straße? Für die OSTSEE-ZEITUNG habe ich eine Nacht im Radisson Blu eingecheckt, die Angebote und den Service genau unter die Lupe genommen.

Guter Service im Radisson Blu beginnt schon im Foyer

Durch eine verglaste Drehtür geht es in den Eingangsbereich, ein wahres Vestibül. In der Mitte des großzügigen Foyers befindet sich eine kreisrunde Bar, die bis Mitternacht geöffnet ist, freitags und sonnabends sogar bis 1 Uhr. Rechterhand erstreckt sich das hoteleigene Restaurant Kai40, in dem es am Morgen auch das Frühstücksbuffet geben wird. Doch zunächst steuere ich die Rezeption an. Laut Buchungsbestätigung ist der Check-in ab 15 Uhr möglich. Ich bin kurz vor 18 Uhr da.

Zwei Mitarbeiterinnen kümmern sich an den Schaltern gerade um Gäste. Ein Geschäftsmann mit Hemd und Aktenkoffer braucht eine Extra-Rechnung. Nebenan will eine junge Familie sichergehen, dass alle Kosten beglichen sind, bevor sie am nächsten Morgen abreisen wird. Der Mann spricht Englisch, für die junge Frau an der Rezeption ist das kein Problem. Dann bin ich an der Reihe.

OZ-Redakteurin Katrin Zimmer testet das Radisson Blu in Rostock.

Um einzuchecken, muss ich nur meinen Namen sagen, den die freundliche Mitarbeiterin in den Computer eingibt. Mit der Buchung scheint alles in Ordnung zu sein, die Rechnung ist bereits beglichen. Ich soll noch meine Daten auf einen Papierbogen schreiben, dann bekomme ich die Chipkarte für mein Zimmer. Das liegt im sechsten Stock, also fast ganz oben.

Mit einem Fahrstuhl vis-à-vis der Rezeption komme ich dorthin, ohne ins Schwitzen zu geraten – allerdings nur, wenn ich dem Aufzug auch beweisen kann, dass ich Gast des Hotels bin. Mit meiner Zimmerkarte kann ich das entsprechende Stockwerk anwählen. Eine sinnvolle Maßnahme, denn in den Lift käme jeder, der auch sonst in der Stadt unterwegs ist.

Angenehme Temperatur bei Sommerhitze dank Klimaanlage

Oben angekommen, folge ich den Schildern, die mir den Weg zu meinem Schlafgemach für die Nacht weisen. Die Flure sind lang und schön hell. Im Hintergrund spielt leise Musik. Nachdem ich mein Zimmer gefunden habe, halte ich die Chipkarte an das Lesegerät an der Tür und trete hinein. Es ist angenehm kühl, die Klimaanlage steht auf 21 Grad Celsius und ist an diesem Juli-Tag mit mehr als 30 Grad Außentemperatur ein wirklicher Segen.

Das Zimmer ist modern und geschmackvoll eingerichet. An den Wänden hängen Schwarz-Weiß-Fotografien von markanten Orten in Rostock, wie dem Universitätsplatz mit dem Brunnen der Lebensfreude. Den Mittelpunkt des Raumes füllt – wie in Hotelzimmern üblich – das Bett. Das ist mit Sicherheit 1,60 Meter breit und sieht sehr bequem aus. Ich sitze kurz Probe und freue mich auf eine ruhige und vor allem wohltemperierte Nacht.

Die Standardzimmer im Radisson Blu Hotel sind etwa 29 Quadratmeter groß und verfügen über ein Queen- oder Kingsize-Bett. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Doch zunächst muss ich mich noch kurz an den Laptop setzen. Dank des großzügigen Schreibtisches ist das gar kein Problem. Das WLAN auf dem Zimmer ist kostenfrei. Während ich meine letzten Handschläge tue, dringen seltsame Geräusche in mein Ohr. Es rumpelt über mir. Mehrfach. Es klingt nicht zufällig, sondern systematisch.

Nachdem ich diesen Gedanken eine Weile im Hinterkopf behalten habe – so wirklich gestört hat mich das Rumpeln auch beim Arbeiten nicht – bin ich bereit, den Rest des Hotels zu erkunden. Von einem 500 Quadratmeter großen Sauna- und Fitnessbereich war die Rede.

Sauna und Fitnessbereich am Abend noch gut besucht

Wirklich scharf darauf, in die Sauna zu gehen, bin ich an diesem glühend heißen Tag zwar nicht und auch das Fitnessstudio reizt mich nicht, aber angucken will ich mir die Räume dennoch. Ich fahre also ein Stockwerk mit dem Lift nach oben – irgendwo in den verwinkelten Fluren gab es auch ein Treppenhaus, doch den Luxus des Aufzugs gönne ich mir bei meinem Aufenthalt.

Dann stehe ich vor der Glastür zum Fitnessraum und weiß auch endlich, welche Geräusche ich in meinem Zimmer gehört habe. Drinnen sind tatsächlich motivierte Menschen an Sportgeräten zugange, was natürlich nicht geräuschlos passiert. Noch erstaunter bin ich darüber, dass mir auf dem Flur ein blondhaariges Pärchen um die 50 in Bademänteln und Slippern entgegenkommt. Die wollen doch tatsächlich in die Sauna, denke ich, oder oben auf die Sonnenterrasse. Ich finde es immer noch zu heiß dafür und ziehe mich zurück.

So langsam wäre es an der Zeit, etwas zum Abendbrot zu essen, aber wieder kommt mir die Hitze des Tages in die Quere. Appetit habe ich nicht. Leider, denn beim Lesen der Speisekarte des hoteleigenen Restaurants würde mir im Normalfall das Wasser im Munde zusammenlaufen. Es gibt Steaks frisch vom Grill, Burger, Pasta und diverse Bowls. Auch für mich als Vegetarierin wäre da so einiges dabei.

Immerhin interessant finde ich die typisch norddeutschen Gerichte, die auf der Karte stehen: Eisbein, Grützwurst, Himmel und Erde. Wie gut die bei den Gästen ankommen, weiß ich nicht, kann aber zumindest sehen, dass die Terrasse an diesem lauen Sommerabend auch um halb zehn immer noch gut gefüllt ist. Die Menschen wirken entspannt und zufrieden, während hinter ihnen am Stadthafen langsam die Sonne verschwindet.

Radisson Blu Hotel bietet fluffige Kissen im XXL-Bett

Da es eh schon spät und mein Hunger immer noch nicht da ist, beschließe ich, das Abendessen ausfallen zu lassen. Stattdessen werde ich mich am Frühstück laben, das ausgezeichnet sein soll. Zurück im Zimmer angekommen, fröstelt es mich. Das mit der Klimaanlage ist schön und gut, aber zur Nacht wird die mir dann doch zu kalt. Ich überlege, den Regler hochzudrehen, schalte sie dann aber komplett ab.

Nach einem kurzen Aufenthalt im Bad kann ich dann endlich das riesige Bett ausprobieren. Es fühlt sich traumhaft an. Decken und Kissen sind fluffig und kein bisschen abgenutzt, die Matratze tendenziell eher weich als hart – was ich sehr schätze – aber nicht zu weich. Das wird eine gute Nacht, denke ich mir, bevor ich wenigstens probehalber einmal teste, ob der Fernseher funktioniert. Tut er, und bietet mir sogar von sich aus an, ihn mit dem Account eines Streamingdienstes zu verbinden, sofern vorhanden. Doch ich schalte wieder ab und beende den Tag.

Am nächsten Morgen wache ich absolut erholt auf. Ich begebe mich noch einmal in das überraschend geräumige Bad, das mit Regendusche, Kosmetikspiegel und Föhn keine Wünsche offenlässt. Auch Handtücher sind ausreichend vorhanden. Alles ist sehr sauber – ich schließlich auch und freue mich immer noch diebisch auf das Frühstück. Das gibt es von 6 bis 11 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen sogar bis 11.30 Uhr, was die Tagesplanung für alle Arten von Gästen vereinfacht.

Fürstliches Frühstück mit allem, was das Herz begehrt

Ich bin gegen 9 Uhr im Restaurant, das gut besucht, aber nicht übervoll ist. Schnell habe ich einen Tisch gefunden und steuere zunächst die Kaffeemaschine an. Während die arbeitet, zapfe ich mir ein Glas Wasser aus der Karaffe, in der auch Zitronenschnitze und Minze schwimmen Daneben stehen verschiedene Säfte. Dann nehme ich das Buffet in Augenschein. Das hat es – wie erhofft – in sich.

Es gibt Rührei, dazu frisch geschnittene Gurken und Tomaten. Für mich schon einmal die halbe Miete. Den Speck und die Würstchen nehme ich zur Kenntnis, aber nicht mit und bewundere derweil die ganze Lachsforelle, die mit geöffnetem Bauch auf einem Holzbrett liegt. Umsäumt wird sie von weiteren Spezialitäten wie Matjes und Heilbutt. Das wird die Gäste freuen, denke ich, ebenso wie die vielen Sorten Käse und Wurst. Die können auf gefühlt zehn verschiedenen Brotspezialitäten Platz nehmen – von Weizen bis Vollkorn ist alles dabei, ebenso wie Croissants und entsprechende Aufstriche für die, die gern süß frühstücken.

Was bietet das Radisson Blu Hotel in Rostock? Was kostet eine Nacht? Das Radisson Blu Hotel in der Langen Straße in der Rostocker Innenstadt wurde 2005 eröffnet. Als wegen der Pandemie 2021 nicht so viele Gäste kamen, wurde das gesamte Haus umfassend saniert. Es verfügt nach eigenen Angaben über 251 Zimmer, darunter Standard- und Familienzimmer sowie Junior Suiten. Es gibt außerdem zwölf Veranstaltungsbereiche für Tagungen, Kongresse und Partys, die zwischen 30 und 390 Quadratmetern messen. Auf der obersten Etage befindet sich ein 500 Quadratmeter großer Sauna- und Fitnessbereich mit Entspannungsraum und Sonnenterrasse mit Blick über die Stadt. Ebenfalls ganz oben im Haus befindet sich auch die Rooftop Bar Kai40, die zum gleichnamigen Restaurant im Erdgeschoss des Hotels gehört. Dort gibt es einige typisch norddeutsche Gerichte, die modern umgesetzt werden, aber auch Steak vom Grill, Burger, Salate und Pasta. Das Restaurant ist auch für Gäste geöffnet, die nicht im Hotel übernachten. Die Standardzimmer im Radisson Blu sind etwa 28 Quadratmeter groß und bieten zum Teil einen Blick auf den Hafen. Die Familienzimmer und Junior Suiten sind knapp 50 Quadratmeter groß. Für Hotelgäste gibt es überall kostenloses WLAN, in den klimatisierten Zimmern einen kleinen Kühlschrank und Zubereitungsmöglichkeiten für Kaffee und Tee sowie einen Safe, einen Schreibtisch und ein Bügelbrett im Kleiderschrank. Die Übernachtung für zwei Personen im Standardzimmer mit Queen- oder Kingsize-Bett gibt es unter der Woche bei rechtzeitiger Buchung ab 120 Euro. Je nach Saison und je nachdem, wie kurz entschlossen Reisende einchecken wollen, kann sich der Preis aber mehr als verdreifachen. Beim Versuch, am Donnerstag des Hanse-Sail-Wochenendes noch eine Übernachtung für den Freitag zu bekommen, zeigt die hoteleigene Buchungsplattform 366 Euro als niedrigsten Preis an.

Mit etwas Joghurt und Obst lässt sich die bekanntlich wichtigste Mahlzeit des Tages abrunden, auch Müsli und Cerealien in allen Formen stehen bereit. Leider kann ich gar nicht so viel essen, wie ich es angesichts der vielen Köstlichkeiten gern tun würde, und reise ab. Das geht schnell und unkompliziert, theoretisch hätte ich sogar bis 12 Uhr auf dem Zimmer bleiben können.

Ich frage an der Rezeption nach, ob ich noch etwas zu bezahlen hätte – wohl wissend, dass ich nichts aus der Minibar geleert habe oder einen Cocktail auf dem Sonnendeck genossen hatte – und stecke meine Zimmerkarte in das vorgesehene gläserne Behältnis. Die Mitarbeiterin an der Rezeption wünscht mir noch einen angenehmen Tag. Den werde ich haben.