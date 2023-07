﻿Raffinerie in Schwedt braucht mehr Öl aus Rostocks Hafen – Bund will Pipeline ausbauen

Rostock/Schwedt. Nun also doch: Die exakt 201 Kilometer lange Erdöl-Pipeline vom Rostocker Seehafen zur PCK-Raffinerie in Schwedt (Brandenburg) soll ausgebaut werden – für knapp 400 Millionen Euro. Zahlen soll das zu großen Teil die Bundesregierung. PCK-Chef Ralf Schairer übergab am Dienstagabend offiziell einen Antrag auf Förderung an Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) und Michael Kellner, Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der größte Teil der Pipeline verläuft allerdings durch MV. Einen großen Stolperstein haben PCK, Bund und die beiden beteiligten Bundesländer allerdings noch nicht aus dem Weg räumen können: Weil sich die Pipeline im Besitz eines privaten Unternehmens befindet, muss die EU-Kommission in Brüssel den Ausbau auf Staatskosten genehmigen.

Dietmar Woidke (SPD), Ministerpräsident von Brandenburg: „In der Gegenwart sind wir noch auf Rohöl angewiesen.“ © Quelle: Soeren Stache/dpa

Rostock spielt die Schlüsselrolle bei der Verteilung

Die PCK-Raffinerie beliefert nahezu alle Tankstellen im Großraum Berlin, Brandenburg und MV mit Benzin und Diesel. Auch der Flughafen Berlin-Brandenburg bezieht aus Schwedt Kerosin, zudem wird an der Oder Heizöl produziert. Bis Jahresbeginn bezog die Raffinerie ihr Rohöl größtenteils aus der Druschba-Pipeline aus Russland – mehr als 20 Millionen Tonnen pro Jahr. Nach dem Angriff Putins auf die Ukraine entschied auch Deutschland, kein Öl mehr aus Russland zu beziehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Über die Pipeline aus dem Osten kommt nun Öl aus Kasachstan nach Schwedt. Eine Schlüsselrolle bei der Versorgung spielt aber Rostock: 2,8 Millionen Tonnen Rohöl wurden im ersten Halbjahr mit Tankern an die Warnow geliefert und von dort durch die etwa 40 Zentimeter dicke Röhre nach Brandenburg gepumpt. Bis Jahresende sollen es bis zu sieben Millionen Tonnen sein.

Größere Pumpen sollen mehr Öl fördern

Noch 2022 hatte sich die Raffinerie für einen kompletten Neubau der Pipeline ausgesprochen. Kosten: bis zu 900 Millionen Euro. Doch der Bund lehnte ab. Nun soll die bestehende Leitung „ausgebaut“ werden. Unter anderem sollen neue Großpumpen angeschafft werden, um das Öl schneller nach Brandenburg pumpen zu können. So soll mehr Öl in gleicher Zeit transportiert werden können. Die neuen Pumpen sollen sowohl in Rostock als auch in Schwedt errichtet werden, heißt es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hier kommt das Öl an – und hier wird es bis zum Weitertransport zwischengelagert: Das Großtanklager im Rostocker Seehafen. © Quelle: OZ

Doch das reicht nicht: PCK-Chef Schairer sagt, Schwedt brauche jährlich um die neun Millionen Tonnen aus Rostock. „Das PCK-Team hat gut vorgearbeitet und die Planungen für das zeitkritische Projekt bereits angestoßen. Aber es bleibt auf allen Seiten noch viel zu tun.“ Die Raffinerie sei zwar wieder zu 60 Prozent ausgelastet und soll perspektivisch klimaneutrale Kraftstoffe produzieren, aber „in der Gegenwart sind wir noch auf Rohöl angewiesen“, so Ministerpräsident Woidke.

Schwesig begrüßt Ausbau der Öl-Pipeline

Rostock erhält um die 50 Millionen Euro vom Bund für den Bau eines zweiten Liegeplatzes für Tanker im Ölhafen. Die Fertigstellung laut Hafenchef Gernot Tesch ist für 2027 geplant. Sobald die Vertiefung des Seekanals abgeschlossen ist, sollen noch größere Ölschiffe die Warnow anlaufen. Der größte deutsche Ostseehafen war von der Liste möglicher Standorte für ein Flüssigerdgas-Terminal gestrichen worden und soll sich vorerst auf das Ölgeschäft konzentrieren.

MV begrüßt den Ausbau der Pipeline. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD): „Die Raffinerie in Schwedt ist wichtig für die Versorgung der ostdeutschen Bundesländer mit Öl und Benzin. Wir leisten mit dem Hafen Rostock unseren Beitrag dazu, dass die Versorgung gesichert wird.“

OZ