﻿Raketen auf Rostock? Warum die Marine mit zweitem Zentrum in Glücksstadt plant

Rostock. Der Ukraine-Krieg zeigt es: Durch weitreichende Waffen können ganze Städte in Schutt und Asche gelegt werden. Das führt auch bei der Marine in Rostock zum Umdenken: Die Hansestadt liegt schon jetzt in Reichweite russischer Mittelstreckenraketen.

Das neu gebaute Führungszentrum MOC (Maritime Operations Centre) ist nicht in einem Bunker untergebracht, sondern könnte im Ernstfall durch gezielte Raketenschläge zerstört werden. Nun will die Marine den bisherigen Führungsbunker in Glücksstadt (Schleswig-Holstein) als zweiten Standort behalten.

Das besagt das Konzept „Marine 2035“, in dem die Seestreitkräfte ihre Pläne für die mittelfristige strategische Ausrichtung darlegen. Die Kernbotschaft lautet vereinfacht: Ein Krieg gegen Russland wäre sehr verlustreich.

Daher brauche die Marine mehr Schiffe, um eventuelle Verluste verkraften zu können, und bessere Verteidigungsmöglichkeiten für die Küste. Die OZ hat mit dem maritimen Sicherheitsexperten Johannes Peters über das Konzept gesprochen.

Johannes Peters, Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel (ISPK) © Quelle: ISPK

Bedrohung durch Marschflugkörper „Kalibr“

„Das MOC in Rostock liegt in Reichweite russischer Präzisionsflugkörper und ist nicht wirklich geschützt“, sagt Peters, Abteilungsleiter für maritime Strategie und Sicherheit am Institut für Sicherheitspolitik der Uni Kiel. „Es ist mehr oder weniger ein Bürogebäude.“ Die im Gebiet Kaliningrad stationierten Marschflugkörper vom Typ „Kalibr“ etwa könnten die Hansestadt erreichen.

Dass dieses hochsensible Gebäude so ungeschützt geplant wurde, sei eine Folge davon, dass man den Krieg zwischen Staaten für lange Zeit in weite Ferne gerückt sah, so Peters. „Man hat gedacht, es reicht, das MOC gegen Angriffe auf die IT-Infrastruktur zu sichern. Einen Bunker hielt man nicht für nötig.“

Krieg in der Ukraine: Gesamtsicherheitslage hat sich verschoben

In Glücksburg dagegen sei das Kommandozentrum in einem sicheren Bunker untergebracht. Eigentlich sollte das MOC von dort komplett nach Rostock umziehen. „Jetzt hat man noch die Möglichkeit, die Infrastruktur dort komplett zu erhalten“, sagt Peters.

Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich die Gesamtsicherheitslage verschoben – und zwar bereits seit 2014, als Russland die Krim annektiert habe. „In Deutschland hat man die Diskussion darüber, was das bedeutet, ein bisschen gescheut“, so Peters. „Neu ist, dass wir jetzt halbwegs offen darüber reden, in anderen Staaten ist das schon länger der Fall.“

Konzept „Marine 2035“: Klares Signal an die Politik

Dazu diene auch das Konzept „Marine 2035“, glaubt der Experte: „Es ist ein klares Signal an die politischen Entscheider, welche Flotte gebraucht wird, um zukunftsfähig aufgestellt zu sein.“ Denn die Marine habe aus dem sogenannten Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr relativ wenig abbekommen.

