﻿Mit Flammenwerfer und Dildo: Spektakulärer Auftritt von „Feuerengel“ in Rostock

Rostock. Konzertstimmung fast wie beim Original – das lieferte die Rammstein-Coverband Feuerengel am Sonntagabend in der Kulturbühne Moya. Statt großem Stadionauftritt gab es Pyro und Gitarrenriffs im Kleinformat. Der Stimmung schadete das aber nicht.

Die Band brachte Neue Deutsche Härte und eine Menge Feuer spektakulär auf die kleine Bühne. Für die Besucher war das ein Fest. „Es ist fast wie beim Original“, findet Jonas Ollbricht. „Nur eben familiärer – es ist nicht so überfüllt und man sieht die Leute auf der Bühne auch tatsächlich“, so der 18-Jährige.

Schon das dritte Mal spielten Feuerengel im Moya. 500 Besucher kamen an diesem Abend. Weniger als die letzten Male, bedauerte Moya-Geschäftsführer Niels Burmeister. Insgesamt passen nämlich 1500 Menschen in die Halle. „Die Leute sind durch Corona wohl etwas kulturdesinteressiert geworden“, vermutet er.

Großes Lob und viel Begeisterung gab es aber trotzdem – auch von der Band selbst. „Danke, dass ihr alle hier seid“, rief Frontsänger Boris Delic in die Menge. „Schön, dass trotz Unwetterwarnung und WM so viele Leute gekommen sind.“ Einen vollen Saal brauchte es ohnehin nicht, um die Menge zum Toben zu bringen. Mit Rammstein-Klassikern wie „Sonne“, „Mein Herz brennt“ und „Waidmannsheil“ heizte die Band dem Publikum nicht nur sprichwörtlich ein.

Angeheizte Stimmung im Rostocker Moya

Denn wie bei den Konzerten des großen Vorbilds in den großen Stadien gab es auch hier bei fast jedem Lied Feuer zu sehen. Am Boden befestigte Flammenwerfer, ein Ring aus Feuerwerkskörpern, Bengalos und Knallkörper – die Band fuhr alles auf, was auf der kleinen Bühne möglich war. Mit Erfolg, sagt Melanie Harder, langjähriger Fan beider Bands. „Ich finde es ziemlich cool, wie viel hier mit kleinen Eintrittspreisen gemacht werden kann.“ Die 24-Jährige weiter: „Da steckt so viel Leidenschaft und Arbeit drin.“ Die Studentin war schon über 20 Mal bei Feuerengel und sechs Mal bei Rammstein. Große Stadionatmosphäre gefällt ihr genauso gut wie die Stimmung in kleinen Clubs.

Darf bei keinem Konzert fehlen: der tragbare Flammenwerfer. © Quelle: Anh Tran

Was, wie beim Original, auch nicht fehlen darf: Provokation. Den Zweck erfüllte an diesem Abend ein Umschnalldildo, den Frontsänger Delic vor sich hielt und auf das Publikum richtete. Eine kleine Wasserdusche aus dem falschen Gemächt war natürlich auch hier Teil des Programms. Genauso waren Mimik, Gestik und die Kostüme dem Rammstein-Frontsänger Till Lindemann und dem Rest der Band nachempfunden.

Kein Wunder. Denn Feuerengel haben den Anspruch, nicht nur eine Coverband zu sein, sondern eine Tributband – also eine Show zu liefern, die nicht nur musikalisch, sondern in jeglicher Hinsicht ans Original heranreichen soll. Das gelingt ihnen, findet Monique Leffler. „Da muss man schon arg zuhören, um den Unterschied zu merken.“ Sie war an diesem Abend mit ihrem Sohn Noel auf dem Konzert. Den 15-Jährigen fasziniert die Stimmung bei den Auftritten: „Besonders der harte Sound hat etwas Spezielles, das ist schon ein Erlebnis.“

Gehört auch zu jedem Rammstein-Konzert: ein bisschen Ekel und Provokation. Feuerengel-Frontsänger Boris Delic mit einem Umschnalldildo inklusive eingebauter Wasserspritze. © Quelle: Anh Tran

Mehr Nähe zur Band als bei Rammstein-Konzert

Christian Schulze, an diesem Abend in einer weißen Kutte mit dem bunten Aufdruck „Heavy Metal“ gekleidet, besuchte das Konzert mit seiner Familie. Schon über 300 Konzerte hat er mitgemacht. Sowohl Rammstein als auch Feuerengel hat er schon mehrmals live gesehen. Der größte Vorteil für ihn bei der Coverband: „Da ist viel mehr Nähe zur Band.“ Der 44-Jährige: „Das ist wahrscheinlich so, wie Rammstein in den Anfangstagen war. In so einer Atmosphäre in kleinen Hallen gibt es die ja nicht mehr zu sehen.“

Von Anh Tran