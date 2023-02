In der ausverkauften Moya Kulturbühne erzählen der Musiker und die Radiokolumnistin am Samstagabend über den Alltag mit der bekannten Band Rammstein, Alkoholkonsum, Ost-Zeiten und Anekdoten aus dem Leben.

Rostock. Ausverkaufte Veranstaltung: 850 Gäste kamen am Samstagabend zur Lesung mit Rammstein-Keyboarder Flake und Buchautorin Lea Streisand in die Rostocker Kulturbühne Moya. Viele Gäste halten Flakes Bücher für eine Signatur in den Händen, sitzen mit Rammstein-Pullovern und Fanartikeln in den vollbesetzten Reihen. Der Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz liest im Wechsel mit der Berliner Buchautorin und Kolumnistin Lea Streisand zwei Stunden aus neuen und alten Romanen.