Ob Silvie Meis, Lena Gercke, Sophia Thomalla, Till Lindemann, Rea Garvey oder Angela Merkel – das Who’s Who aus Showbiz und Politik checkt in Häusern zwischen Ostseeküste und Seenplatte ein. Wer wo mit wem einen Urlaub verbringt, wer sich als sexy Badenixe am Pool rekelt und wo Sie wie die Stars übernachten – wir verraten es.

Rostock. Mecklenburg-Vorpommern ist immer eine Reise wert. Das wissen auch die Stars und Sternchen. Ob an der Ostsee-Küste oder der Seenplatte – bestimmte Hotels im Land scheinen wahre Promi-Magneten zu sein. Wo Otto Normalos mit Glück auf bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen treffen können – die OZ verrät es.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die meisten Hotels setzen auf Diskretion. Wer in ihren Betten nächtigt – geheim. Sagen zumindest die meisten Hoteliers. Viele Stars schätzen das, andere aber teilen ihre Urlaubsziele gern. Auf Instagram und Facebook tauchen regelmäßig namhafte Ostsee-Urlauber auf und zeigen ihren Followern, wo sie in MV einchecken.

Aktuelles Beispiel: The-Boss-Hoss-Sänger und „The Voice Kids“-Coach Alec Völkel. Der knutschte vor wenigen Tagen mit seiner Frau Johanna im The Grand in Ahrenshoop und teilte Bilder via Instagram. Ihr Liebes-Urlaub an der Ostsee ist kein Einzelfall, das Promi-Paar taucht des Öfteren im The Grand – zuletzt sogar in Begleitung: Sänger und „The Voice of Germany“-Coach Rea Garvey und dessen Frau Josephine waren mit von der Partie.

Liebes-Comeback? Ex-Paar macht Schlagzeilen

Zu den Promi-Hotspots schlechthin zählt zweifellos das Hotel Neptun in Warnemünde. Größen aus Politik und Showbiz stehen im Gästebuch, selbst Royals verbrachten hier schon traumhafte Nächte. Ob Fidel Castro oder Ex-Kanzlerin Angela Merkel, Sänger wie Udo Lindenberg, Roland Kaiser oder Wincent Weiß oder das niederländische Königspaar Máxima und Willem-Alexander – sie alle checkten hier schon ein. Schlagzeilen machte ein Ex-Pärchen: Sophia Thomalla samt Ziehvater Sven Martinek waren Gäste im Neptun. Das sorgte prompt für wilde Spekulationen in der Klatschpresse, denn nahezu zeitgleich checkte auch Thomallas Ex, Rammstein-Sänger Till Lindemann ein. Dass von Fans erhoffte Liebes-Comeback gab’s aber nicht, denn Thomalla war damals mit Loris Karius zusammen und nur für das Rammstein-Konzert im Rostocker Ostseestadion angereist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Champagner und Bikini-Posen am Schlosspool

Ein weiterer Promimagnet liegt an der Mecklenburgischen Seenplatte: Das Schlosshotel Fleesensee. An dessen Pool schlürfte schon Sylvie Meis werbewirksam Champagner, Erotik-Model Micaela Schäfer rekelte sich dort ebenfalls. Auch Barbara Schöneberger und Franz Beckenbauer und die Schauspielerinnen Mariella Ahrens und Janina Uhse zählten bereits zu den Hotelgästen.

Das Gutshaus in Klein Kussewitz hat es mit seinen stylischen Appartements schon in Hochglanzmagazine, wie „Schöner Wohnen“, gebracht und hat auch das Zeug für die Regenbogenpresse: Das Haus wurde zur Location von Heike Makatschs 50. Geburtstag im vergangenen Jahr. Auch Sänger Michi Beck von den Fantastischen Vier, Designer Michael Michalsky und Schauspieler Daniel Brühl zählen zu den Stammgästen der Guthausinhaber Eylem Kadem und Karl Matthes.

Paradiesvogel und Modedesigner Harald Glööckler verband diesen Sommer das Angenehme mit dem Nützlichen: Auf Usedom stellte er seinen „Pompöös“-Strandkorb vor und ließ es sich anschließend im Ahlbecker Hof gut gehen, dem „besten Hotel am Platz“, wie er sagt.

Model-Mama und Soap-Stars im G8-Hotel

Das Grand Hotel Heiligendamm ist der Treffpunkt der Reichen, Mächtigen und Schönen. Hier traf sich zum G8-Gipfel die Weltpolitik. Auch Showbiz-Größen übernachten hier. Eine, die das via Instagram mit ihren Fans teilte, ist Model und Unternehmerin Lena Gercke. Sie verbrachte im Frühjahr ein entspanntes Wochenende mit ihren Liebsten, Töchterchen Zoe und Partner Dustin Schöne, im Luxushotel mit Ostseeblick.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Gästebuch des Hotel Neptuns in Warnemünde: Was Promis schrieben Herbert Köfer: „Ostseeluft, die schmeckt man.“ Adel Tawil: „Danke für den zauberhaften Aufenthalt. Wie heißt denn meine Zimmerfrau? Die war so nett.“ „Vielen Dank für den wundervollen Aufenthalt und die Gastfreundschaft“, schreibt Anna R. von Rosenstolz Wolfgang Lippert: „Ich schätze die Thalasso-Angebote im Neptun.“ Don King: „Ich liebe das Neptun.“ Paul Ripke zu PR-Chefin Silke Greven: „Einmal an der Promi-Galerie des Neptun zu hängen, war mein absolutes Lebensziel. Jetzt kann ich sterben.“ Vicky Leandros: „Vielen Dank für den herzlichen Aufenthalt.“ Saskia Valencia: „Mit 50 macht man nicht mehr alles. Ich mache nur noch die Dinge, die mir wichtig sind und Thalasso im Neptun gehört dazu.“ April Hailer: „Hier finde ich alles, was ich mir zum Entspannen nur wünschen kann: Wind, Sonne, blauen Himmel und die Ostsee direkt vor der Tür, da hänge ich doch glatt noch ein paar freie Tage ran.“

Das Grand Hotel gefällt manchem Promi so gut, dass er es für den sprichwörtlich schönsten Tag im Leben bucht: „Taff“-Moderator Daniel Aminati (Pro Sieben) hat hier im April seine Freundin Patrice Eva geheiratet. Das Grand Hotel gefällt auch Aminatis Kollegin: Annemarie Carpendale war ebenfalls schon im ehemaligen G8-Hotel zu Gast. Mit ihr waren zeitgleich vier weitere bekannte TV-Stars in der „Weißen Stadt am Meer“ zugegen: Model und „taff“-Moderatorin Rebecca Mir, Profi-Tänzerin Isabel Edvardsson („Let’s Dance“, RTL), Star-Choreograph Massimo Sinato (ebenfalls „Let’s Dance“) und Tanz-Star Marcus Weiß. Der Grund: Dreharbeiten für die Schmuckmarke Purelei. Für selbige posierten auch schon die Schauspielerinnen Cheyenne und Valentina Pahde (bekannt aus den Daily Soaps „Alles was zählt“ und „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“) am Heiligendammer Strand.

„In aller Freundschaft“-Star Andrea Kathrin Loewig bevorzugt Privatsphäre: Die TV-Ärztin mietet sich mit Ehemann Andreas Thiele und ihrer Tochter „in Zinnowitz auf Usedom“ immer ein herrliches Haus mit ruhigem Grundstück oberhalb des Waldes. Das ist toll. Hier kann ich mich fallen lassen“, schilderte sie in einem Interview. Auch Axel Schulz ist reif für die Insel: Der Ex-Profiboxer urlaubte kürzlich mit seiner Freundin im Travel Charme Hotel in Heringsdorf auf Usedom.

Lesen Sie auch

Promigäste – Star-Allüren oder gute Werbung?

Ob Sportler und TV-Star – für die Hotels im Land sind Promis, die ihre Urlaubsdomizile via Social Media mit abertausenden Fans teilen perfekte Werbung.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kathrin Röder, General Manager des Schlosshotels Fleesensee, formuliert es so: „Für unser Team und unser Haus ist es eine schöne Bestätigung, wenn Gäste ihre Erlebnisse auf Social Media posten. Dass das Schloss Fleesensee nebenbei von einer gesteigerten Aufmerksamkeit profitiert, freut uns natürlich ebenfalls.“ Namen lässt sie sich aus Gründen der Diskretion nicht entlocken. Aber vielleicht eine Anekdote zu Starallüren? Röder: „Was Sonderwünsche angeht, versuchen wir natürlich, diese für jeden Gast gleichermaßen zu erfüllen. Wir haben aber die Erfahrung gemacht, dass der Grad an Sonderwünschen nicht zwangsläufig mit dem Grad der Bekanntheit einhergeht.“

Die PR-Chefin des Hotel Neptuns, Silke Greven, bestätigt das und ergänzt: „Wir lieben sie alle: Ob große oder kleine, berühmte, gefederte, royale oder ein bisschen verrückte Gäste! Viele von ihnen kommen immer wieder. Dafür sind wir sehr dankbar. Prominente Fürsprecher sind eine besonders gute Empfehlung für unser Haus und ganz Warnemünde.“