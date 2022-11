Randale in Warnemünder Flüchtlingsunterkunft: Mann attackiert Polizisten

Ein betrunkener Bewohner hat am Sonntag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Rostock-Warnemünde randaliert und dann die herbeigerufenen Beamten attackiert. Das berichtet die Polizei.

Rostock. Ein aggressiver und stark betrunkener Bewohner hat in der Nacht zum Sonntag in der Warnemünder Gemeinschaftsunterkunft für Unruhe und einen Polizeieinsatz gesorgt. Der 40-jährige Mann hatte zuvor in der Einrichtung randaliert und später die alarmierten Polizeibeamten attackiert. Die Polizei bestätigte den Vorfall auf Nachfrage.

Nach Angaben der Beamten ereignete sich der Einsatz am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht. Der 40-Jährige hatte, wie sich später herausstellte, 2,35 Promille Alkohol im Blut und begann, in der Unterkunft zu randalieren. Dabei schlug er unter anderem ein Loch in eine Wand. Nachdem die verständigte Polizei in dem ehemaligen Hotel in der Parkstraße eintraf, griff der Flüchtling die Beamten an. Erst verbal, dann körperlich.

Polizei setzt Pfefferspray ein

Die Polizisten sahen sich gezwungen, Pfefferspray einzusetzen und den Randalierer Hand- und Fußfesseln anzulegen. Um weitere Gefahr für ihn selbst und andere abzuwenden, kam der Mann gefesselt ins Zentralgewahrsam. Dort angekommen standen die Beamten vor einem weiteren Problem: Die Handschelle ließ sich aufgrund eines technischen Fehlers nicht mehr öffnen.

So bat die Polizei schließlich die Feuerwehr um Unterstützung. Den Feuerwehrleuten gelang es, mit der Hilfe von schwerem Werkzeug die Handfessel „aufzuknacken“. Im Anschluss konnte der Randalierer seinen Rausch im Gewahrsam ausschlafen. Nun ermittelt die Polizei gegen den Mann wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Sachbeschädigung.