﻿Rapper Alligatoah kommt nach Rostock: Was Fans wissen müssen

Nachdem sein geplantes Konzert im Rostocker Iga-Park 2020 coronabedingt abgesagt werden musste, kommt Rapper Alligatoah nun doch in die Hansestadt. Ursprünglich gehörte Rostock nicht zur „Retour“-Tour, die im März startet. Warum er doch in den Norden kommt, wann Alligatoah in der Stadthalle spielen wird und wo es Tickets gibt.

