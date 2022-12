﻿Anderthalb Stunden vor Beginn abgesagt: Marteria kommt nicht zu eigener Weihnachtsfeier

Es sollte nach zwei Jahren Corona-Pause die Party für Marteria-Fans werden. Nun aber hat der Rapper für seine eigene Weihnachtsfeier im Warnemünder Hostel Dock Inn kurzfristig abgesagt. Er sei vor Beginn der Veranstaltung „fast umgekippt“, so der Künstler am Mittwoch.

Der Musiker Marteria am Rande eines Interviews. Wegen Krankheit musste er seine Weihnachtsfeier in Warnemünde kurzfristig absagen.

Rostock. Nach zwei Corona-Jahren hat sich Rapper Marteria eine Knallerparty im Warnemünder Hostel Dock Inn vorgenommen – samt Musik, Graffiti- und Pflanz-Workshops. Nun aber macht dem Rostocker offenbar eine Erkältung einen Strich durch die Rechnung. Auf Instagram sagte er am Mittwochmittag seine eigene Weihnachtsfeier ab.

„Es bricht mir das Herz, aber ich kann nicht dabei sein“, schreibt der 40-Jährige. Er habe bis zuletzt gehofft, dass es ihm besser gehen würde, betont Marteria mit Blick auf die kurzfristige Absage. „Aber ich bin leider total krank und nicht in der Lage, heute mit euch zu feiern.“ Ein Slide führt zu einem Video, das seine Aussage untermauert: Mit einer weißen FFP2-Maske erklärt der Rapper, er sei am Vormittag „fast umgekippt“. Offizieller Beginn der Veranstaltung ist am Mittwoch um 15 Uhr.

Schon 2019 und 2018 hatte es der Rostocker Rapper im Dock Inn mit Fans und Freunden krachen lassen. Auch diesmal lud er Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 18 Jahren ins Ostseebad ein, um mit ihnen beim „total verrückten Weihnachtsfest“ Zeit zu verbringen. Wie es dazu kam, lässt der Post des Künstlers, der gebürtig Marten Laciny heißt, vermuten. „Ich liebe Weihnachten und gerade das Weihnachtsfest mit euch liegt mir besonders am Herzen“, schreibt er, zieht jedoch wieder das Fazit: „Gesundheit geht nun mal vor.“

Trotz Marterias Absage: Weihnachtsfest im Dock Inn findet statt

Stattfinden werden die Feierlichkeiten im Hostel trotzdem. Es werde so oder so ein wundervolles Fest, betont Marteria via Instagram: „Das Team im Dock Inn und alle Beteiligten haben tolle Sachen für euch vorbereitet und ich wünsche euch ganz viel Spaß!“

In der Kommentarspalte antworten die Fans mit Genesungswünschen und wünschen frohe Festtage. Ihnen bleibt als Trost das Versprechen, dass das „total verrückte Weihnachtsfest“ nach der Veranstaltung am Mittwoch lange nicht Geschichte ist. „Tut mir leid, meine Süßen, nächstes Jahr dann wieder“, lauten Martens Abschiedsgrüße in die Kamera.

