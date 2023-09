Messe

Rassehunde-Ausstellung in Rostock: Was Besucher über die Messe wissen müssen

Auf den Termin warten Tierfans: Am 30. September 2023 startet in der Hansemesse die größte Hunde-Schau an der Ostsee. Züchter zeigen 269 Rassen, Verkäufer bieten Zubehör zu günstigen Preisen, eine Premiere ist dabei. Tickets, Programm, Shopping-Angebote – die Infos zur Veranstaltung.