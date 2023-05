Rassismus in MV: Drei junge Menschen sprechen über ihre Erfahrungen

Berlin/Rostock. Nach rechtsextremen Vorfällen in einer Schule in Burg (Brandenburg) und rassistischen Anfeindungen gegen eine Berliner Schulklasse in Brandenburg stehen Ermittlungen und Aufarbeitung im Fokus. Die bundesweite Empörung ist groß. Politiker betonen, dass es sich nicht um Einzelfälle handelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beratungsstellen für Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt zeigen sich alarmiert über die nach ihren Erkenntnissen zunehmende Aggression gegen Kinder und Jugendliche. Rassistisch motivierte Angriffe gegen Kinder und Jugendliche hätten sich innerhalb von einem Jahr fast verdoppelt und beeinflussten den Alltag der betroffenen Familien massiv, sagte Sultana Sediqi vom Thüringer Verein „Jugendliche ohne Grenzen“.

Mehr rassistisch motivierte Übergriffe in MV

Fälle rechter Gewalt haben sich nach Erhebungen des Beratungsvereins Lobbi für Betroffene solcher Übergriffe binnen eines Jahres auch in Mecklenburg-Vorpommern fast verdoppelt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die OZ hat junge Menschen in MV befragt, ob sie Diskriminierung im Alltag erleben. Sharifa aus Rostock hat bengalische Wurzeln. In der Schule wurde sie von Mitschülern rassistisch beleidigt. Lehrer sahen einfach weg. Lesen Sie hier ihre Geschichte.

Duc Ta Minh ist in Rostock geboren und aufgewachsen. Die Ausschreitungen in Lichtenhagen 1992 hat er hautnah miterlebt. Lesen Sie hier seine Geschichte.

Der Rostocker Student Sven Mucavele ist in Sachsen-Anhalt aufgewachsen und erlebte Anfeindungen aufgrund seiner Hautfarbe schon in der Kindheit. Lesen Sie hier seine Geschichte.