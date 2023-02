Das Rostocker Rathaus bekommt einen großen Anbau für rund 500 Mitarbeiter und demnächst sollen die Bauarbeiten beginnen. Für Anwohner bringt das einige Einschränkungen mit sich.

Rostock. Im Rostocker Rathaus herrscht Bewegung: Nicht nur dass die Hansestadt in ihrer fast 805-jährigen Geschichte mit Eva-Maria Kröger (Linke) ihre erste gewählte Oberbürgermeisterin bekommt. Auch in Sachen Rathausanbau soll es in diesem Jahr vorangehen.