﻿Kampf gegen Ratten in Rostock-Evershagen: „Das ist eine regelrechte Plage“

Im Rostocker Stadtteil Evershagen sind Ratten zur Plage geworden. Rund um den Mühlenteich wimmelt es nur so von den Nagern. Um Anwohner und Passanten zu schützen, hat das Gesundheitsamt nun Maßnahmen eingeleitet.

Rostock. Die Sonne scheint, Vögel zwitschern und auf dem Wasser ziehen zwei Schwäne ihre Bahnen. Es sind idyllische Szenen, die sich am Mittwochvormittag am Mühlenteich im Rostocker Stadtteil Evershagen abspielen. Nicht selten bleiben Spaziergänger stehen, um den Anblick zu genießen – aber nur kurz. Eines nämlich trübt die Stimmung an der Wasserkante. Die aufgestellten Schilder entlang der Gehwege geben den Hinweis. Darauf steht geschrieben: „Enten füttern verboten! Ratten fressen mit.“

Ein Graus für so manchen Spaziergänger. Eigentlich mag Henrike Berger den Mühlenteich sehr gerne. Hier hat die Rostockerin für sich eine kleine Oase der Ruhe mitten in der Stadt gefunden. Seit einigen Wochen aber fühle sie sich zunehmend unwohl an diesem Ort. „Anfangs hat man nur vereinzelt Ratten zu Gesicht bekommen. Mittlerweile aber wimmelt es hier nur so von ihnen – egal ob bei Tag oder Nacht“, beschreibt die 46-Jährige die Situation am Mühlenteich. „Das ist schon ziemlich eklig.“