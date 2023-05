﻿Raub, Diebstahl, häusliche Gewalt: So kriminell ist Rostock

Rostock. Auf Rostocks Straßen wird es rauer: Im vergangenen Jahr hatte die Polizei mehr mit Straftaten wie Raub, Körperverletzung und Bedrohung zu tun. Die Zahl dieser sogenannten Rohheitsdelikte ist stetig steigend. „Wir sind jetzt auf einem Fünf-Jahres-Hoch, das nicht nur durch Aufholeffekte aus der Zeit des Lockdowns zu erklären ist“, sagt Rostocks Polizeichef Achim Segebarth. Aber natürlich spiele eine Rolle, dass sich die Menschen nach den Lockdowns 2022 wieder mehr im öffentlichen Raum treffen durften.

Schlägereien in Kneipen oder Discos, aber auch mehr Einsätze wegen häuslicher Gewalt beeinflussten die Fallzahlen. Überhaupt sei es so, dass sich Täter und Opfer meist kennen – oder die Schuldigen durch Zeugen gefunden werden. Denn auch die Aufklärungsrate sei in diesem Bereich hoch, liegt bei mehr als 80 Prozent.

Polizeidirektor Achim Segebarth leitet die Polizeiinspektion Rostock © Quelle: Ove Arscholl

Dass es im vergangenen Jahr zu verstärkten Anzeigen wegen Bedrohung kam, sei auch darauf zurückzuführen, dass es eine Gesetzesänderung gab, welche die bisherigen Hürden einer Anzeige vereinfacht. Deshalb sagt Segebarth trotzdem ganz klar: „Man kann sich auf Rostocks Straßen sicher fühlen.“

Zahl der Verbrechen sinkt

Denn generell gibt es in der Hansestadt nämlich immer weniger Verbrechen. „Nach der Beruhigung während der Corona-Pandemie kam es 2022 in Rostock – entgegen dem Bundes- und Landestrend – nicht zu einem Wiederanstieg der Fallzahlen“, so Segebarth. Im Gegenteil, die Zahlen seien auf dem niedrigsten Wert seit zehn Jahren. Die Beamten haben in der größten Stadt des Landes aber natürlich auch weiterhin viel zu tun. Immerhin zählt die Statistik für das Jahr 2022 noch 17 990 registrierte Straftaten.

Diebstähle in Rostock © Quelle: Arno Zill

Den größten Teil der Rostocker Polizeistatistik machen Diebstähle aus: Mit fast 1000 Fällen mehr als noch 2021 sei hier ein deutlicher Anstieg zu verzeichnen. „Das sind Aufholeffekte nach den Corona-Jahren“, erklärt Segebarth. Zudem seien es oft jugendliche Täter, die in den Rostocker Geschäften auf Beutezug gehen. Grundsätzlich seien die meisten Tatverdächtigen aber im Alter zwischen 25 und 60 Jahren, männlich und deutsche Staatsbürger.

Polizei-Statistik: E-Bikes werden häufig gestohlen

Massiv zugenommen hätten laut Ermittlern Fahrraddiebstähle. Vor allem E-Bikes seien durch ihren hohen Wert ein beliebtes Ziel bei Langfingern. „Die Zahlen steigen im Sommer, wenn die Touristen am Strand liegen und sich dann abends wundern, wo ihr Fahrrad hin ist“, weiß Segebarth. Der Polizeichef kennt sogar eine oft genutzte Masche der Täter: Die sicherten nämlich ihr avisiertes Diebesgut oft erst einmal mit einem zweiten Schloss, so dass die eigentlichen Besitzer es nicht losmachen könnten. Zum Diebstahl komme es dann manchmal erst Tage später. „Auf diese Weise konnten wir aber schon Tatverdächtige ermitteln, wenn Fahrradbesitzer sich wegen des doppelten Schlosses bei uns melden.“

Ein Mann versucht mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss aufzubrechen © Quelle: Andreas Gebert/dpa

Deutlich seltener kommt es in Rostock mittlerweile zu Wohnungs- oder Kellereinbrüchen. Stattdessen holen sich Diebe ihre Beute lieber aus Autos. „Handtaschen, die im Auto liegen gelassen werden, sind die größte Einladung, die es gibt“, sagt Segebarth. Diebstahlopfer seien dann meist Menschen, die beispielsweise den Friedhof besuchen, um Gräber von Angehörigen zu pflegen. Oder Mitarbeiter von Pflegediensten, die bei ihrer Runde eigene Wertsachen im Auto ließen. „Wir können es nicht oft genug sagen: Das Auto ist kein Tresor!“, erklärt der PI-Chef.

Mehrere Mordversuche, eine fahrlässige Tötung

Was in der Vorjahresbilanz auffällt, sind die acht sogenannten Fälle gegen Leib und Leben – doppelt so viele wie im Jahr zuvor. Diese Zahlen sollten aber niemandem Angst machen. „Es gab bis auf einen Fall keine vollendeten Tötungen, sondern Versuche“, sagt Peter Ernst, stellvertretender Leiter der Rostocker Kripo. Dabei handelte es sich um eine fahrlässige Tötung durch eine falsch eingesetzte Kanüle nach einem Luftröhrenschnitt. Der Fall stammt aber – wie viele andere aus dem Bereich – noch aus den Jahren davor. Statistisch relevant werden Mord und Totschlag nämlich immer erst dann, wenn die polizeilichen Ermittlungen abgeschlossen sind. Die erfreuliche Nachricht: Alle Fälle konnten von den Beamten aufgeklärt werden. „Und wir sind bei diesen Fällen seit Jahren immer im einstelligen Bereich und damit auch im Landesvergleich auf einem niedrigen Niveau“, so Segebarth.

Steigende Spritpreise führen zu mehr Tankbetrug

Auch das Neun-Euro-Ticket hat offenbar Einfluss auf die Polizeistatistik. „Seit der Einführung dieses Angebots ist zumindest die Zahl der angezeigten Schwarzfahrer zurückgegangen“, erklärt Achim Segebarth. Dafür hätten steigende Spritpreise auch in Rostock zu immer mehr Betrügereien an Tankstellen geführt – 62 Fälle mehr als noch im Vorjahr wurden da registriert.

Und noch etwas wird bei den Zahlen sichtbar: „Es gab deutlich mehr politisch motivierte Straftaten, im Internet, aber auch auf der Straße“, sagt Achim Segebarth. In 202 Fällen waren die Beamten selbst das Ziel – von Widerstand, Bedrohung oder tätlichen Angriffen. Auch die Rückkehr der Fußballfans in die Stadien spielt eine Rolle. „Durch die Zunahme der Videoüberwachung im Stadion und die bessere Qualität der Aufnahmen haben wir aber eine deutlich höhere Aufklärungsquote“, sagt Segebarth.

Dass es bei den Straftaten im vergangenen Jahr mehr Fälle im rechten Spektrum gab und die Zahlen linker Gewalt leicht gesunken sind, sei laut Segebarth aber kein Zeichen davon, dass es mehr Rechtsradikale in Rostock gebe. Die Zahlen seien unter anderem darin begründet, dass sich Angehörige der rechten Szene aus anderen Orten an den großen Demonstrationen in der Hansestadt beteiligt hätten. „Ansonsten ist diese Personenklientel in Rostock konstant“, sagt Segebarth. Auch die etwa 100 Reichsbürger, die in der Hansestadt und dem Landkreis leben, seien bekannt und würden durch den Verfassungsschutz beobachtet.

Polizeichef stoppt Rollerfahrer

Für die mehr als 400 Beamten der Polizeiinspektion Rostock sei das vergangene Jahr ein besonders herausforderndes gewesen. Denn neben großen Lagen, wie den Fußballspielen, seien auch mehr als 90 Demonstrationen abzusichern gewesen. Dass die alltägliche Arbeit dennoch nicht zu kurz kommt, bewies Polizeichef Segebarth selbst. Denn als er auf dem Weg zum Presseteam mit dem Rad Richtung Dierkow fuhr, erwischte er einen Mann, der mit einem E-Scooter auf dem Radweg unterwegs war und dabei mit dem Handy hantierte. Segebarth hielt den Rollerfahrer an und nahm dessen Personalien auf. „In die Statistik fällt das aber nicht mit rein. Bußgeldfälle werden dort nicht aufgeführt“, erklärte er augenzwinkernd.