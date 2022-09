﻿Rauch, Schüsse, Explosionen: So spektakulär lief die größte Terrorübung Rostocks

Schüsse, Explosionen und sehr viel (Kunst-)Blut: In der Nacht zu Dienstag spielten sich im Rostocker Hauptbahnhof dramatische Szenen ab. Der Grund war eine großangelegte Übung der Bundes- und Landespolizei – eine der bisher größten in ganz MV. Die OZ hat das Geschehen begleitet, sehen Sie hier auch das Video.

Rostock. Es ist kurz nach 22 Uhr am Montagabend, als im Rostocker Hauptbahnhof ein Zug einfährt – eigentlich nichts Ungewöhnliches. An Gleis 11 warten bereits mehr als hundert Passanten. Dann folgen wie aus dem Nichts dramatische Szenen. Noch ehe sich die Türen der Waggons vollständig geöffnet haben, explodiert ein Sprengsatz. Dichte Rauchwolken steigen in den nachtschwarzen Himmel. Kurz darauf hallen Schreie über das Gelände. Die ersten Fahrgäste rennen aus den Abteilen. Ihnen dicht auf den Fersen: zwei bewaffnete Attentäter. Schüsse fallen, (Kunst-)Blut fließt.

Terrorübung im Rostocker Hauptbahnhof

Es dauert nicht lange, da stürmen Polizisten den Bahnhof. Aus unterschiedlichen Richtungen bahnen sie sich den Weg zum Tatort. Die Schützen sind schnell ausfindig gemacht. Mit vereinter Kraft schaffen es die Einsatzkräfte die beiden zu überwältigen und abzuführen.

OZ live: Großübung der Polizei am Rostocker Hauptbahnhof Gut 1000 Beteiligte absolvierten ab Montagabend bis in die frühen Stunden des Dienstagmorgens eine der größten Polizeiübungen in der Geschichte des Landes. Die OZ war live dabei.

Aus einem Funkgerät ertönt die Durchsage: „Übung beendet.“ Denn: Was auf den ersten Blick aussah wie ein Anschlag mitten in der Hansestadt Rostock, war in Wahrheit eine großangelegte Übung der Bundes- und Landespolizei – eine der bisher größten in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Mehr als 1.000 Menschen beteiligten sich. Darunter auch Mitarbeiter der Deutschen Bahn, des Deutschen Roten Kreuzes und vom Brandschutz- und Rettungsamt der Hansestadt.

Polizei übt in der Hansestadt für den Ernstfall

Geprobt wurde für den Ernstfall. Und das die ganze Nacht. In vier Durchgängen trainierten die Beamten das Vorgehen in lebensbedrohlichen Situationen. „Ziel solcher Übungen ist es, die Einsatzkräfte bestmöglich vorzubereiten und die Einsatzkonzepte so zu optimieren, so dass im Falle eines Anschlages Schlimmeres verhindert werden kann“, erklärt Sophie Pawelke, Sprecherin des Polizeipräsidiums Rostock. Realitätsnahe Übungsszenarien seien ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Dabei dürften Platzpatronen und Kunstblut nicht fehlen. Rund zehn Liter wurden am Montagabend verbraucht. Die Szenen wirkten täuschend echt.

Selbst Kilometer weiter, am Brunnen der Lebensfreude in der Rostocker Innenstadt, sorgte die Übung für Aufsehen. Mit einem Freund saß Ludwig H. auf einer der Bänke nebenan, als die beiden plötzlich Knalle hörten. „Das klang erst wie ein Feuerwerk oder eine Schießerei“, berichtet der 24-Jährige. Weil er die Vorstellung aber „zu krass“ fand, habe er sein Handy gezückt – und warf einen Blick auf den Twitteraccount der Polizei.

Schüsse in der Südstadt verunsichern Anwohner

Bingo: Die Beamten informierten dort tatsächlich über die Probe. Seitdem sind seine Sorgen in dieser Montagnacht Geschichte. Stattdessen lautet sein Fazit: „Ich finde es aufregend.“ Immerhin sei es ein Privileg, so eine Geräuschkulisse nur im Zuge einer Übung wahrzunehmen. „In Kriegsgebieten ist das die Realität“, betont Ludwig H.

Nichtsdestotrotz: Kumpel Florian S. fragt sich, ob Szenen dieser Art nicht besser auf einem Übungsgelände aufgehoben wären. „Dort würden es zumindest weniger Menschen mitbekommen“, sagt der 44-Jährige. Denn durch ein Gespräch mit einer Freundin, die am Bahnhof wohne, weiß er: Es gibt durchaus Menschen, die sich an den vermeintlichen Schüssen zum Wochenstart gestört fühlten. „Die fand das nicht so toll und hat ihre Kinder jetzt woanders schlafen lassen, damit sie keine Angst haben“, berichtet der Passant.

Nächster Schritt: Auswertung der Übungsnacht

Die Polizei selbst verzeichnete nur ein geringes Aufkommen von Anrufen beim eingerichteten Bürgertelefon, wie Pawelke bestätigt. Zum Morgengrauen kehrte schließlich Ruhe in der Südstadt ein. Für die Beteiligten beginnt ab sofort die nächste heiße Phase – nämlich die Auswertung der Großübung. Diese werde die kommenden Tage und Wochen erfolgen. „Alle Sicherheitspartner sind sich bereits jetzt einig, dass wichtige Erkenntnisse gewonnen werden konnten, um die Abläufe weiter zu optimieren und so den Schutz der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu gewährleisten“, heißt es abschließend in einer Mitteilung des Präsidiums.