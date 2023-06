„Reclaim Your Streets“: Rostock feiert am 9. Juni Fest für Teilhabe von Kindern

Rostock. Unter dem Motto „Die Stadt gehört auch uns“ wird am Freitag, 9. Juni, der alljährliche Jugendaktionstag in Rostock gefeiert. Der Schwerpunkt des Festes „Reclaim Your Streets“ ist laut Mitorganisatorin Janin Lika die Ein- und Anbindung der Kinder in die Hansestadt. „Sie sollen Rostock auch mitgestalten können und ansprechen, womit sie sich in ihrer Lebensrealität beschäftigen.“

Um das möglich zu machen, bietet das Festival nicht nur ein Bühnenprogramm mit Live-Musik, sondern auch das „Rote Sofa“, eine Talkrunde mit wichtigen Politikern der Stadt. So wird unter anderem Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger bei dem Polit-Talk anwesend sein und sich mit Kindern und Jugendlichen der Stadt austauschen.

Jugend durch Rostocks „Reclaim Your Streets“ sichtbar machen

„Wichtig ist uns, dass die Stimmen der Kinder ernst genommen und Jugendthemen sichtbar gemacht werden“, sagt Lika weiter. „Wir wollen an dem Willen der Jugendlichen ansetzen und ihnen Angebote machen, die für sie besser sind.“ Auch Vereine, Verbände und Initiativen werden sich auf dem Aktionstag vorstellen.

Los geht das Straßenfest um 14 Uhr am Kröpeliner Tor. Um 17 Uhr findet das „Rote Sofa“ statt. Programm und Mitmach-Aktionen gibt es bis um 20 Uhr.

