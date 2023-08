﻿Red-Bull-Dose gestohlen: Security-Mann schlägt Dieb in Rostock ins Gesicht – das ist die Strafe

Rostock. Haftstrafe wegen Körperverletzung: Am Montag hat das Landgericht Rostock die Berufung eines Sicherheitsmannes aus dem Rostocker Umland als unbegründet verworfen. Steffen S., 42 Jahre alt, muss für vier Monate ins Gefängnis. Die Richter bestätigten damit das Urteil des Amtsgerichts Rostock.

Zum Hintergrund: Am 26. Februar 2022 bediente sich ein 17-jähriger Jugendlicher am Getränkeregal des Rewe-Marktes in der Hans-Sachs-Allee in Rostock. Der Ladendetektiv folgte ihm unauffällig bis hinter die Kasse und wartete, ob er die Red-Bull-Dose bezahlen würde.

Handgemenge nach Ladendiebstahl in Rostocker Rewe

Als er es nicht tat, konfrontierte der Detektiv den Dieb. Dieser wehrte sich und es kam zu einem Handgemenge. Die Rangelei im Eingangsbereich des Supermarktes bekamen auch andere Kunden mit und alarmierten sogleich die Wachmänner, die vor dem Laden postiert waren.

Steffen S. war an diesem Tag der Einsatzleiter des Teams und schritt umgehend ein, wie er auch vor Gericht sagte. Er habe den Ladendieb „fixiert“. Der Jugendliche wurde dann ins Büro des Marktes geführt. Dort habe ihm der Angeklagte ins Gesicht geschlagen, wie die Richter urteilten.

Angeklagter beteuerte vor Gericht seine Unschuld

Das Opfer hatte seine Erlebnisse dem Gericht geschildert. „Er hat mir eine Bombe verpasst“, sagte er, als er von dem Schlag sprach. Der 42-Jährige soll ihm darauf nur geantwortet haben, dass er froh sein könne, dass er nicht richtig zugeschlagen habe. Steffen S. beteuerte allerdings seine Unschuld: „Ich habe ihn definitiv nicht geschlagen.“

An den beiden Verhandlungstagen sagte unter anderem auch ein Polizist aus, der den Beschuldigten eigentlich zu den Vorwürfen hatte vernehmen sollen. Doch der 42-Jährige hatte dem Ermittler mitgeteilt, er habe ein schweres Herzleiden, und er erweckte den Eindruck, dass ihm für eine Aussage der Lebensmut fehle. Nur wenig später sah der Beamte den Verurteilten jedoch als Sicherheitsbeauftragten im Rostocker Ostseestadion. „Ich nehme das sportlich“, sagte der Beamte, zweifelte allerdings stark an der Glaubwürdigkeit von Steffen S.

Nach dem Schuldspruch des Landgerichts bleibt dem Sicherheitsmann nur noch die Revision, um die Haft zu umgehen.

OZ