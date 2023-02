﻿Reichsbürger mobilisiert in Rostock: Wie gefährlich sind Selbstverwalter in MV?

Mit Flyern wirbt ein Mann, der sich „Großherzog Friedrich Maik“ nennt, in Rostock für die parlamentarische Monarchie. Der Verfassungsschutz hat den Reichsbürger im Blick – wie die gesamte Selbstverwalterszene in MV. Die habe sich zuletzt gewaltbereit und waffeninteressiert gezeigt.

Rostock. Keine Mehrwertsteuer, keine Zinsen, eine Staatsbank und als Währung den goldenen Schilling: Diese und andere „Vorteile“ führt ein Flyer auf, der unlängts Rostocker Haushalte erreicht hat. In dem Schreiben eines angeblichen Großherzogs wird für eine parlamentarische Monarchie in Mecklenburg-Vorpommern statt der Demokratie geworben. Was einige als Spinnerei abtun, besorgt andere. So wie Lea M.: „Die Sorgen und Ängste der Menschen werden instrumentalisiert“, sagt die Rostockerin. „Ich finde es wichtig, so etwas im Blick zu haben.“

Die Verantwortlichen in den Behörden des Landes sehen das ähnlich. Ihnen ist der Herausgeber des Flyers, der sich „Großherzog Friedrich Maik“ nennt, seit Jahren bekannt. „Es bestehen konkrete Anhaltspunkte, die eine Zuordnung von Maik G. zur ‚Reichsbürger und Selbstverwalter‘-Szene zulassen“, heißt es auf Anfrage aus dem Schweriner Innenministerium. Wie gefährlich diese Szene sein kann, zeigte sich vor einigen Wochen, als ein geplanter Staatsstreich von Reichsbürgern um Heinrich XIII. Prinz Reuß verhindert wurde.

Auf diesem Flyer fordert der vermeintliche Großherzog die parlamentarische Monarchie. © Quelle: Philippa Bouren

„Eine Radikalisierung der Szene in MV, vergleichbar zu der um Heinrich Reuß, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht erkennbar“, betont das Ministerium zwar. Dass Einzelpersonen in ihren Ansichten extremer werden, könne jedoch nicht ausgeschlossen werden. Insgesamt seien Reichsbürger hierzulande eine „abstrakte Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung“, interessierten sich zunehmend für Waffen – und zählten immer mehr Anhänger.

Wer ist Reichsbürger „Großherzog Friedrich Maik“?

Maik G. ist ein vorverurteilter Immobilienmakler und lebt nach Medienberichten bei Schwerin. In seinen Flyern und auf seiner Webseite schreibt er, er sei „Staatsoberhaupt vom Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz, Mecklenburg-Schwerin und dem Herzogtum Pommern“ und „König von Preußen“. Auf Anfragen antwortet seine Vorzimmerdame. Zu einem offiziellen Interview kommt es angesichts der Vielzahl an Bedingungen aber nicht. Denn Maik G. besteht unter anderem auf einen Medienvertrag und Bildaufnahmen.

Seine Biografie beginnt auf der Webseite so: „Am 01.11.1968 erblickte ein Kind namens Geikler Maik das Licht der Welt. Ein halbes Jahr später verstarb er […]. Friedrich Maik wurde am 28.03.1969 geboren.“ Es folgt eine lange Geschichte über eine angebliche Adoption und seine Wurzeln. Den vermeintlichen Lebensweg teilt Maik G. ebenso auf Social-Media-Plattformen, nutzt zudem den Messenger-Dienst Telegram.

„Es ist ihm gelungen, eine geringe Anzahl an Unterstützern zu mobilisieren“, heißt es vom Ministerium. „Dazu nutzt er unter anderem eine offensichtlich erfundene absurde Lebensgeschichte mit einer vermeintlich adeligen Abstammung.“

Reichsbürger in MV: Wie radikal sind Selbstverwalter?

Auf ähnliche Methoden greifen andere, die Staat, Justiz und Medien ablehnen, zurück: In MV leben nach Angaben des Innenministeriums rund 650 Reichsbürger, deren Aktionen sich mehren. Anlässe seien Themen wie die Pandemie, Folgen des russischen Angriffskrieges und die steigende Zahl der Geflüchteten.

Ein Wesensmerkmal der Reichsbürger ist dem Ministerium nach eine erhöhte Gewaltbereitschaft. Die gehe nicht zwingend von den Führungspersonen aus. Oft stecke eine eigene Motivation dahinter. Zudem zeige die Szene ein gesteigertes Interesse an Waffen – obwohl sie Verfassungsfeinden seit 2017 untersagt sind. Dem Verfassungsschutz zufolge leben hierzulande elf Reichsbürger und Selbstverwalter mit einer Waffenbesitzkarte.

„Auch Unsinn ist vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt“

In Bezug auf Maik G. gilt laut Innenministerium: „Auch extremer Unsinn ist vom Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt.“ Sein Verhalten liefere keine Anhaltspunkte für eine unmittelbare Gefährdung für zentrale Schutzgüter des Staates oder seiner Institutionen.

Seine Aktionen sieht auch mancher Rostocker gelassen. „Ich fand das eher amüsierend“, berichtet Christoph Schwerdt, der das Flugblatt am Gerberbruch entdeckte. „Eine Freundin von mir hatte aber Mitleid. Sie fragte mich, was dem Großherzog passiert sein muss, dass er sich in dieser Surrealität verrennt.“