﻿„Es hat ein paarmal geknallt“: So erlebten Anwohner den schweren Brand in der Rostocker KTV

Rostock. „Das war ganz schön krass“, beschreibt Anwohnerin Doreen Hendler am Sonntagvormittag die Situation, die sich am Vortag in der Adolf-Becker-Straße in der Rostocker KTV abgespielt hat. „Es hat ein paarmal geknallt – ich denke, das waren die Fensterscheiben, die da rausgedrückt worden sind.“

Gegen 16.15 Uhr war die Anwohnerin auf den Brand in einem Reihenmittelhaus auf der anderen Straßenseite aufmerksam geworden. „Die Polizei hat hier alles abgesperrt. Wir sind dann rausgegangen und haben gesehen, dass schon drei Löschfahrzeuge vor Ort waren. Das Feuer kam aus allen Seiten raus.“ Auch ihr achtjähriger Sohn Kiran erzählt aufgeregt: „Überall waren Feuerwehrautos.“

Rostocker KTV: Brand zerstört Reihenhaus

Auch Stunden später liegt noch ein beißender Rauchgeruch rund um das Haus in der kleinen Nebenstraße der Maßmannstraße in der Luft. Die Fassade des zerstörten Gebäudes ist schwarz, Fenster und Türen fehlen. Im Vorgarten liegt verkohlter Hausrat. Anwohner stehen vor dem Haus und schütteln den Kopf. „Schrecklich“, flüstert einer.

Auch die Feuerwehr ist noch da. Zur Absicherung ist eine Brandwache die Nacht über vor Ort geblieben. „Ich habe meinen Kollegen heute früh abgelöst. Er hat uns ans Herz gelegt, noch einmal die Brandstelle zu kontrollieren und zu gucken, ob wir vielleicht noch einmal Brandnester nachlöschen müssen“, sagt Einsatzleiterin Christin Wascher.

Am Tag nach dem Feuer beraten sich Brandoberinspektorin Christin Wascher und Brandursachenermittler Holger Liedtke. © Quelle: Ove Arscholl

Zunächst wurde befürchtet, das Haus sei einsturzgefährdet. Was das angeht, konnte am Sonntag jedoch Entwarnung gegeben werden. „Das war gestern die erste Einschätzung, als es noch zu heiß war, ins Gebäude zu gehen. Aber heute konnte ein Statiker ins Gebäude, der festgestellt hat, dass das Gebäude nicht einsturzgefährdet ist“, erklärt Corina Pohl von der Einsatzleitstelle der Polizei. „Die Nachbargebäude glücklicherweise auch nicht.“

Feuer in Rostock: Ermittlungen zur genauen Brandursache

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Fehler beim Bedienen des Backofens zu dem verheerenden Brand geführt haben. Wie die Polizei mitteilt, wurde vermutlich versehentlich eine Herdplatte eingeschaltet. Ein darauf stehender Gegenstand sei so in Brand gesetzt worden. Der 71-jährige Wohnungsinhaber bemerkte das Feuer, konnte dieses jedoch selbst nicht mehr löschen.

Um die genaue Ursache zu ermitteln, ist auch Brandursachenermittler Holger Liedtke am Sonntag im Einsatz. „Ich suche die Ausbruchsstelle und versuche dann, den Verlauf der Brandspur nachzuvollziehen“, erklärt er. „Ich schaue mir das gleich mal an und entscheide dann, ob ich da reingehen kann – mit Arbeitsschuhen, Arbeitsjacke, Helm und Atemschutz.“

Reihenhaus abgebrannt: Schaden liegt bei 500.000 Euro

Anwohnerin Doreen Hendler ist froh, dass das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte. „Die Feuerwehr war zum Glück schnell da und konnte verhindern, dass die Flammen auf die angrenzenden Häuser übergreifen können“, sagt sie. In der KTV stehen die Häuser dicht an dicht.

Insgesamt waren nach Angaben der Polizei etwa 70 Kameraden der Rostocker Feuerwehr sowie sieben Fahrzeuge im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 500.000 Euro.

Anwohnerin Doreen Hendler und Sohn Kiran (8) haben die Löscharbeiten am Vortag miterlebt. © Quelle: Ove Arscholl

Der Hausbewohner kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Rostocker Südstadtklinikum. „Dann muss geguckt werden, ob die Familie ihn aufnehmen kann. Ansonsten kommt die Stadt meist mit ins Boot, um eine Notlösung zu finden“, so Corina Pohl von der Polizei.

