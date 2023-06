﻿Urlaub an der Ostsee: Argentinier eröffnet Ranch für Pferde-Fans und Events bei Rostock-Laage

Rostock-Laage. In der „Hölle“ finden Pferde-Fans den Himmel auf Erden. Die „Hölle“ – so heißt ein nahezu unberührtes Grünland im Herzen von Mecklenburg. Mittendrin entsteht der Sehnsuchtsort für naturverbundene Abenteurer, Hobbyreiter und urlaubsreife Familien.

In Wardow, gut zehn Kilometer Luftlinie von Rostock-Laage entfernt, baut Amancio Mendiondo (45) einen alten Bauernhof um zur „Cavalan Ranch“. Das Vorbild: Estancias – die Farmen seiner Heimat Argentinien. Statt sich in Südamerika als Rinderzüchter zu verdingen, trabt der Gaucho an der Ostsee mit Anfängern und sattelfesten Reitern durch Wälder und Wiesen.

Latino zieht der Liebe wegen nach Hamburg

Der Landstrich weckt Heimatgefühle. „Mein Mecklenburg Padagonien“, sagt Amancio und lacht. Wie in Lateinamerika könne man hier stundenlang querfeldein reiten, ohne Straßen queren zu müssen oder einer Menschenseele zu begegnen. „Das findest du in Deutschland sonst nirgends“, schwärmt Amancio.

In diese Weite und das damit verbundene Freiheitsgefühl hat er sich verliebt. Sein Herz war es auch, das ihn einst nach Deutschland brachte. Für eine Frau zog der Latino nach Hamburg. Die Beziehung hielt nicht, die Liebe zum Land schon.

Ausritte durch Mecklenburgs Weiten

2018 hat er begonnen, für Gäste des Guts Dalwitz Ausritte in Meck-Pomm zu leiten – mit einem Traum in der Satteltasche: Amancio ist auf einer Farm bei Santa Fe aufgewachsen. „Bevor ich laufen konnte, saß ich schon auf einem Pferd. Schon als Kind wollte ich meine Eltern überreden, irgendwas mit Tourismus zu machen. Später wollte ich eine eigene Farm.“ Den Wunsch erfüllt er sich nun in Wadrow.

Mitten in der Mecklenburger Pampa, wie Amancio seine Wahlheimat nennt, baut er mit Freunden und Helfern aus aller Welt einen Ort auf, der sowohl Entspannung als auch Erlebnisse bietet. Hier sollen Gäste reiten, relaxen und feiern können.

Mecklenburger Hof wird Ferienziel und Veranstaltungsort

Sein Traumhaus fand er zufällig bei einem Ausritt. „Ich wusste gleich: Dieser Hof ist der Hof, nach dem ich gesucht hab.“ Kurzerhand sei er zum Vorbesitzer gefahren und habe ihm quasi am Gartenzaun ein Kaufangebot gemacht. Mit Erfolg. Seit Herbst 2022 dreht er den Hof auf links – eine Mammutaufgabe.

Ein Anfang ist gemacht: Die Ferienwohnung „Arriba“ hat er mit upgecycelten Flohmarktfunden und Geschenken seiner Nachbarn möbliert. Die Unterkunft bietet Wohlfühlambiente und Platz für bis zu sechs Personen. Wer der Natur nah sein möchte, übernachtet draußen im Glamping-Zelt und geht mit dem Traumblick auf den Sonnenuntergang über unberührter Natur schlafen.

Shop und Unterkünfte für Urlauber, Arbeitsplätze für Workation

Viele Projekte will Amancio noch umsetzen: Ein Gemüsegarten wird angelegt. Im Schweinestall will er eine Gastro-Küche einbauen. Im Hühnerstall sollen weitere Ferienzimmer und ein Shop für Reitstiefel und Ponchos entstehen. Bei der Umsetzung seiner Ideen hat der Vater eines siebenjährigen Sohns Hilfe: Freunde, Nachbarn und Volunteers packen mit an.

Wer arbeiten will, wo andere Urlaub machen, ist auf der Ranch richtig: Im Haupthaus entsteht ein Loft, in dem Workation möglich sein soll. Die Idylle ringsum garantiere eine gute Work-Life-Balance, der Satelliten-Anschluss schnelles Internet, sagt Amancio. Stress abbauen kann man künftig auch. „Wir wollen Yoga-Retreats und Tango-Kurse anbieten.“

Location für Partys, private Feiern und Firmen-Events

Eine Partylocation steht schon: In der Scheune richtet das Cavalan-Team regelmäßig öffentliche Events aus. Zum Beispiel Assados – argentinische BBQs, bei denen Fleisch über offenem Feuer gegrillt wird.

Die Tenne kann auch für private Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Firmen-Events gemietet werden. Das Catering kommt vom Profi: Amancio kooperiert mit einem Hamburger Koch, der Leckereien wie Empanadas zubereitet. Wer das länger auskosten möchte, kann ein argentinisches Wochenende buchen inklusive Ausritten, Picknicks im Grünen und Partys mit Livemusik.

Vermietung und Model-Job bringt Geld für weiteren Ausbau

Was Vermietung und Events einbringen, wird in den weiteren Ausbau von Haus und Hof investiert. Geld kommt auch durch Werbung rein: Amancio ist bei einer Castingagentur als Model gelistet, war schon in Spots von Firmen wie VW und Wirth zu sehen. Seine Traumrolle darf der Argentinier auf seiner Cavalan-Ranch spielen – als Gastgeber, der Urlaubern in der „Hölle“ den Himmel auf Erden bietet.

Cavalan Ranch, Wesselstorfer Weg 1, 18299 Wardow, www.cavalan.de

