Reiterin mit 3,17 Promille schlägt Polizisten

Europa zu Gast in MV Europa zu Gast in MV

Taizé-Treffen in Rostock gestartet: „Hier kann jeder so sein, wie er will und wird akzeptiert“

Das große europäische Jugendtreffen ist am Mittwochabend in Rostock eröffnet worden: Fast 5000 Teilnehmer aus aller Welt sind nun für fünf Tage zu Gast in der Hansestadt. Sie berichten von einer großen Gemeinschaft und erzählen, worauf sie sich in Mecklenburg-Vorpommern am meisten freuen.