﻿Rekord: Uni Rostock beruft neue Professoren

An der Universität Rostock wurden die neu berufenen Professoren von Rektor Wolfgang Schareck in der Universität empfangen.

Rostock wächst – und mit der Hansestadt auch ihre Uni: In diesem Jahr sind so viele neue Professoren berufen worden wie lange nicht. Mehr Hochschullehrer bedeuten mehr gute Steuerzahler und am Ende auch mehr ausgebildete Akademiker für die Region. Die OZ stellt drei von ihnen vor.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket