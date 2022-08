Wilfried Werner und seine Frau leben in einem Mehrfamilienhaus in Rostock. Sie heizen nicht nur mit Gas, sondern kochen auch damit – künftig müssen sie an vielen Dingen sparen.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket