﻿Neues Restaurant in Rövershagen: „Wir geben unser Bestes für die Gäste“

Rövershagen. „Leckeres Essen“ verspricht der Aufsteller den vielen Urlaubern, die zur Mittagszeit durch Rövershagen fahren. Auf der Terrasse seines Restaurants erwartet Paco Kociu die ersten Gäste des Tages.

Zwei Kilometer von Karls Erlebnisdorf hat der 35-Jährige vor wenigen Wochen sein Lokal „Syri kalter“ eröffnet. „Davon hab’ ich lange geträumt.“ Nach dem passenden Standort habe er von Wismar bis Schwerin gesucht und ihn schließlich vor Rostocks Toren gefunden. Hier stimme sein Bauchgefühl.

Aus ehemaligem „Runards“ wird das „Syri kalter“

Die Gewerbeimmobilie hat in den vergangenen Jahren mehrfach den Mieter gewechselt. Einst war es das Heidecafé. 2018 übernahmen Richard Meyer, der heute mit seiner Familie die Traditionsgaststätte Schnatermann betreibt, und Rune Klimasch den Laden und eröffneten ihn als „Runards“ wieder.

Halten konnte sich das Restaurant nicht – trotz guter Google-Bewertungen. Erst Corona, dann gingen die beiden Betreiber getrennte Wege, dann gab es einen Wasserschaden samt mehrmonatiger Schließung – zu viel für den verbliebenen Inhaber. „Er hatte einfach Pech“, sagt Paco Kociu.

Mediterrane Pasta-, Fleisch- und Fischgerichte in Rövershagen

Der Gastronom hofft, dass ihm der Standort mehr Glück bringt. Für viele Gäste soll die internationale, mediterran geprägte Küche sorgen: Pasta-Variationen und Veggie-Risotto, Lammkarre und Lachsfilet, Entrecôte und Grillgemüse, Tiramisu und Schoko-Eisbecher sowie Kindergerichte wie Fischstäbchen und Schnitzel mit Pommes stehen auf der Speisekarte. „Wir wollen für jeden etwas bieten“, erklärt Paco Kociu sein Konzept.

Lokalbetrieb in Rövershagen ist Familiensache

Für die Zubereitung ist sein Neffe zuständig: Während sich Paco Kociu um den Service kümmert, schmeißt Mimi Arapi die Küche im „Syri kalter“. Die beiden Männer sind nicht nur verwandt, sondern schon länger Kollegen: Zuletzt haben sie im griechischen Restaurant Hellas in Warnemünde gearbeitet. „Jetzt war es Zeit, etwas Eigenes zu machen.“

Mimi Arapi richtet zwei Gerichte an. © Quelle: Martin Börner

Der Restaurantname ist eine Hommage an Paco Kocius Heimat: Syri i Kaltër (Das blaue Auge) ist eine Karstquelle am Hang des Gebirges Mali i Gjerë in Albanien und ein Urlaubermagnet. Ähnliche Anziehungskraft erhofft sich Paco Kociu für sein Lokal.

Viel Verkehr auf Rostocker Straße – Restaurant-Chef nimmt es gelassen

Geöffnet ist jeden Tag ab 12 Uhr, auch heute. Während der Chef die noch leeren Terrassenplätze mit Kissen bestückt, ist davor schon viel los: Eine Autokolonne rollt im Stop-and-go-Modus aus Richtung Darß gen Rostock.

Den Verkehr und den damit verbundenen Lärm nimmt Paco Kociu gelassen. Hier könne man trotzdem schön sitzen und im Lokal selbst sei es ruhig. „Und wenn das Essen gut ist, kommen die Leute. Wir geben den Gästen keine Möglichkeit, hier traurig rauszugehen“, verspricht Kociu und lacht. „Wir geben unser Bestes, damit sie zufrieden sind.“

Blick in das Restaurant: Drinnen warten 30 Tische auf Gäste, auf der Terrasse gibt es 20 weitere. © Quelle: Martin Börner

Von Albanien über Griechenland an die Ostseeküste

Nach Deutschland kam Paco Kociu der Liebe wegen: In Griechenland, wo er viele Jahre lang im Gastgewerbe arbeitete, habe er „eine tolle Frau“ kennengelernt und sei für sie an die Ostsee gezogen. Das Paar hat lange in Warnemünde quasi Tür an Tür gearbeitet – er im Hellas, sie in der Bäckerei Junge. Nun will Paco Kociu in Rövershagen durchstarten.

Arbeitsteilung: Mimi Kociu (li.) ist Koch im „Syri kalter“, Inhaber Paco Kociu kümmert sich um den Service. © Quelle: Martin Börner

Pläne für die Zukunft hat er auch schon: Ab Oktober möchte der Wirt einen günstigen Mittagstisch anbieten und zusätzlich mit einer Wochenkarte Gästen auch die albanische Küche schmackhaft machen. Tipps, wie man Byrek, Ferges und Co. originalgetreu zubereitet, kann er sich bei der Familie holen. Paco Kocius Eltern sind in den kommenden Wochen bei ihm zu Besuch. „Mutti kocht am besten“, schwärmt er.

