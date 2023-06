﻿Restaurants in Warnemünde machen 21 Uhr Küchenschluss: Urlauber finden das „schade“

Neuöffnung

Rostock: RSAG zieht in ehemaligen Fashion-Shop, Händler starten Rettungsaktion für Lange Straße

Tickets für die Bahn am Schalter kaufen oder Fundsachen abgeben – das geht bald in der Langen Straße: Nach der Kündigung am Doberaner Platz wird ein Modegeschäft zum Kundenzentrum. Shopping-Möglichkeiten werden indes weniger. Läden stehen leer oder schließen. Einzelhändler machen mobil.