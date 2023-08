﻿Restauranttest mit Gourmet Raoul Reck: Das „Al Porto“ in Rostock

Rostock. Das „Al Porto“ im Rostocker Stadthafen ist an einem frühen Abend bereits gut gefüllt. Besonders gefragt sind Plätze auf der überbauten Terrasse mit einmaligem Blick auf Warnow und Stadtsilhouette. Bereits am Eingang versucht das Personal die Wünsche der Gäste nach passenden Plätzen zu erfüllen. „Angesichts der vielen Besucher ist das eine gute Lösung, um den Ansturm in den Griff zu bekommen und eine angenehme Atmosphäre im Gastraum zu erhalten“, sagt Raoul Reck.

Der 51-jährige Warnemünder ist ein ausgewiesener Gourmet. Seine Leidenschaft für exquisite Küche hat ihn bereits in die besten Restaurants Europas geführt. Auch unter den Gastronomen in MV gilt Reck, der Inhaber einer Autowerkstatt in Warnemünde ist, als ausgesprochener Kenner der Küchenkunst. Gemeinsam mit OZ-Mitarbeiter Werner Geske testet er während des Sommers die kulinarischen Angebote, den Service und die Gastlichkeit von Rostocker Lokalen.

Keine Weinempfehlung vom Personal

Recks erster Eindruck von diesem italienischen Restaurant: „Ich finde es gut, dass bei der kürzlichen Umgestaltung des Gastraums viele separate Sitzecken entstanden sind, die mit bequemem Mobiliar ausgestattet wurden. So wurden Weinregale genutzt, um einen gemütlichen Bereich zu schaffen.“ In einem von ihnen wird uns ein Platz zugewiesen.

Das „Al Porto“ am Rostocker Stadthafen verfügt über eine überdachte Terrasse. © Quelle: Werner Geske

Kaum dort hingesetzt, begrüßt uns ein freundlicher Kellner und fragt nach den Wünschen. Wir erbitten etwas Bedenkzeit und erhalten zunächst Weißbrotscheiben samt Balsamico und Olivenöl, Letzteres aber in einer klebrigen Plastikflasche. Blick auf die Weinkarte. Mit insgesamt 15 roten und weißen Rebensäften ist das Angebot überschaubar. Doch wir erfahren: Eine wesentlich größere Auswahl findet sich im Weinschrank. Eine Empfehlung durch das Personal erhalten wir allerdings nicht. Wir entscheiden uns für Chardonnay.

Angebot auch für Vegetarier

Nun die Wahl auf der Speisekarte, die speziell auf die Sommerzeit zugeschnitten ist. Wir entdecken auf ihr ein überschaubares, doch attraktives Angebot an Gerichten. Auch Vegetarier kommen hier auf ihre Kosten, lediglich vegane Speisen gibt es keine.

Carpaccio di Angus im Rostocker Restaurant „Al Porto“. © Quelle: Werner Geske

Lauwarme Suppe

Unsere Wahl bei den Vorspeisen fällt für Feinschmecker Reck auf Carpaccio di Angus und bei Co-Tester Geske auf Waldpilz-Creme-Suppe. Zu seiner Vorspeise hat der Gourmet einen Kritikpunkt: „Leider ist das Fleisch noch zu kühl, dadurch verliert es etwas an Aroma. Aber insgesamt schmackhaft.“ Auch die Waldpilz-Creme-Suppe ist nur lauwarm.

Waldpilz-Creme-Suppe im Restaurant „Al Porto“. © Quelle: Werner Geske

Beim Hauptgang gibt es dagegen viel Lob von uns. Nach nur 20 Minuten stehen die beiden Hauptgerichte, Pasta mit Sardellen und Thunfisch, für Raoul Reck gewünscht, sowie Pasta mit Garnelen, von Werner Geske bestellt, auf dem Tisch. Fisch und Garnelen sind auf den Punkt gegart, pikant gewürzt, die Spaghetti al dente. Die Portionen ausreichend und fürs Auge appetitlich angerichtet. Also, Daumen nach oben!

Die Zeit bis zum süßen Finale nutzen wir für einen Toilettengang. „Alles sauber, alles ordentlich“, stellen wir anschließend fest.

Neue Serie: Rostocker Restaurants im OZ-Test Die Hansestadt Rostock ist reich an schönen Restaurants. Mit der neuen Serie „Rostocker Restaurants im Test“ will die OSTSEE-ZEITUNG nun Orientierung bieten. Unterstützt wird die OZ dabei durch den Warnemünder Gourmet Raoul Reck. Der 51-Jährige ist ein ausgewiesener Feinschmecker. Seine Leidenschaft für exquisite Küche hat ihn bereits in die besten Restaurants Europas geführt. Auch unter den Gastronomen in MV gilt Reck, der Inhaber einer Autowerkstatt in Warnemünde ist, als ausgesprochener Kenner der Küchenkunst. Gemeinsam mit OZ-Mitarbeiter Werner Geske testet er während des Sommers die kulinarischen Angebote, den Service und die Gastlichkeit von Rostocker Lokalen. Geachtet wird dabei auf das Ambiente, das Angebot und die Qualität der Speisen sowie auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Der Nachtisch: Gelungenes Crème Brûlée

Reck bestellt sich Crème Brûlée. Dieses Dessert ist ein Klassiker aus der französischen Küche. „Die richtige Konsistenz beim Crème Brûlée zu treffen, ist nicht einfach. Aber hier ist es gelungen“, lobt Reck. „Und wie liebevoll es angerichtet ist“, fügt er hinzu.

Auch Geske ist zufrieden: „Meine Mascarpone-Creme, im kleinen Bügelglas und mit Erdbeeren serviert, könnte nicht besser sein!“

Fazit und Preis-Leistungs-Verhältnis

Dann bitten wir um die Rechnung. 85 Euro für zwei Personen, die sich unter dem Strich gut bewirtet und gastlich behandelt fühlen, sind angemessen. „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, die Qualität der Speisen und Getränke kann sich durchaus sehen lassen und auch der Service stimmt. Allerdings sind es kleine Details, die den Gesamteindruck etwas schmälern“, meinen wir.

Betty Langer aus Steffenshagen, die im Kreis ihrer Freundinnen ihren 20. Geburtstag begeht, ist ebenfalls mit dem Restaurant sehr zufrieden: „Das ist mein Lieblingsrestaurant in Rostock, auch weil es so gut gelegen ist. Tolle Küche, nette Bedienung und schönes Ambiente. Was will man mehr!“

Kapazität: Bis zu 380 Gäste können empfangen werden

Blerim Ron Shehu, Inhaber des italienischen Restaurants, hört solche Meinungen gerne. Besonders mit Blick auf die feiernde Mädchenrunde meint er: „Die jungen Frauen sind schon als Kinder mit ihren Eltern zu uns gekommen. Es ist also bereits die nächste Generation, die uns die Treue hält.“

Blerim Ron Shehu, Inhaber des italienischen Restaurants „Al Porto“, vor seinem Restaurant. © Quelle: Werner Geske

Seine 20-köpfige Mannschaft tue alles dafür, dass sich ihre Gäste hier im Haus Am Strande 3 wohlfühlen. „Wir können hier bis zu 380 Gäste empfangen. Durch Umbau des Restaurants und die Anschaffung eines neuen Pizza-Backofens haben wir etwas dafür getan, dass sich das Publikum noch wohler fühlt und sich die Qualität unserer Speisen weiter erhöht hat“, sagt der „Al-Porto“-Chef.

Wer seinen Vierbeiner mitbringen möchte, kann dies ebenfalls problemlos tun: Das Personal stellt in solchen Fällen kleine Wasserschalen bereit.

