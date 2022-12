﻿Rettungspaket für Schmarler Segler: Rostock soll Miete für Sportler zahlen

Nachdem dem Wassersportverein Am Schmarler Graben die Mietverträge am Steg der Wiro gekündigt wurden, sollen sie nun doch zu Sonderkonditionen bleiben dürfen. Einen Teil der Kosten müsste allerdings die Stadt übernehmen.

Rostock. Zumindest ein Stück weit aufatmen können 70 Segler, deren Boote im Sommer an einem Steg im Rostocker Nordwesten liegen. Wegen einer satten Mieterhöhung seitens des Pächters – einer Tochterfirma der städtischen Wohnungsgesellschaft Wiro – sahen sie ihren Wassersportverein (WSV) Am Schmarler Graben zum Ende des Jahres vor dem Aus stehen. Nun will ihnen ein Teil der Rostocker Bürgerschaft zur Seite springen.

Der Vorschlag: Nur sukzessive sollen die Nutzungsgebühren in der Marina für sie angehoben werden. Die Differenz zum eigentlichen Neupreis – allein im ersten Jahr etwa 45 000 Euro – soll die Hansestadt zahlen, heißt es in einem Antrag der Fraktionen Linke, SPD und Grüne. Er wird am Mittwoch im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Stadtparlaments behandelt.

Freizeitsportler sollen erst 2028 die volle Miete zahlen

Schon im Sommer hatte der Vorsitzende des Vereins, Sieghard Buchberger, die Mitglieder der Bürgerschaft über die Situation aufgeklärt und um Hilfe gebeten. Den Seglern wurden zum Ende des Jahres die Mietverträge gekündigt. Die Wiro-Tochterfirma machte ihnen ein neues Angebot, das allerdings um ein Vielfaches höher liegt. Das können und wollen nicht alle der Freizeitsportler aufbringen.

Die Lösung könnte nun sein, dass die Mieten für die betroffenen Segler über die kommenden fünf Jahre gestaffelt erhöht werden. Ab 2028 sollen sie dann den vollen Preis bezahlen, den die Wiro-Tochterfirma fordert, so der Vorschlag der Fraktionen in einem Antrag, der der Redaktion vorliegt. Die Wiro als Eigentümerin der Steganlage soll aber einen entsprechenden Ausgleich bekommen, den Rostock vom städtischen Konto zahlt.

Für Reinhard Behrend, Mitglied beim WSV Am Schmarler Graben, ist das „nicht mehr als der Tod auf Raten“, wie er sagte. Spätestens in fünf Jahren, wenn ein potenzieller Vertrag über gestaffelte Mieten auslaufe, bedeute das auch das Ende für den Verein. Er verlange mehr Unterstützung. Seiner Ansicht nach müsse der Verein die 70 Liegeplätze weiterhin zu den früheren Konditionen bekommen oder einen neuen Steg, den er selbst unterhalten könne, ohne Miete an die Wiro zu zahlen. Kosten würde der allerdings mehr als 1,2 Millionen Euro.

Warum sich die Bürgerschaft so sehr für die Segler aus Schmarl einsetzt? Als der Vorsitzende Sieghard Buchberger im August ein flammendes Plädoyer für den Erhalt seines Wassersportvereins gehalten hatte, sicherten die Fraktionen öffentlich ihre Hilfe zu. Doch Gespräche mit allen Beteiligten am runden Tisch blieben aus. Stattdessen wurden den Mitgliedern des WSV in ihren Augen nicht hinnehmbare Vorschläge gemacht, darunter die Umsiedlung an die Mittelmole in Warnemünde.

Immer wieder klopften die Segler anschließend bei Linke und SPD an, um die versprochene Hilfeleistung einzufordern. Er stehe in regem Austausch mit Linken-Fraktionsvize Christian Albrecht, so Behrend, und auch SPD-Mann Ralf Mucha habe seine Unterstützung zugesichert.

Für Bau des Iga-Parks Deal mit Ex-OB Arno Pöker geschlossen

Der Preis, den die 70 Schmarler Sportler bisher zahlten, war mit insgesamt 23 000 Euro vergleichsweise gering. Er resultierte aus einer Abmachung, die die Vereinsspitze seinerzeit mit dem damaligen Oberbürgermeister Arno Pöker (SPD) geschlossen hatte: Damit die Hansestadt den Iga-Park für die Internationale Gartenbauausstellung 2003 umbauen konnte, mussten die Segler ihr eigentliches Quartier am Schmaler Graben räumen. Als Dank für den Umzug sollten sie zu günstigen Konditionen am neuen Steg bleiben können. Pöker hielt Wort, schriftlich verankert wurde der Deal damals jedoch nicht.

Von der Wiro hieß es, dass in der Marina in Schmarl künftig die gleichen Konditionen für alle gelten sollen. Die Erhöhung treffe nicht nur den WSV. Wegen einer Novellierung der Nutzungsentgelte der Wasserflächen seitens des Bundes wurden die Preise an allen Marinas der Wiro in Rostock erhöht – egal ob im Stadthafen oder in Warnemünde.