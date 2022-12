﻿Möglicher Rettungsschwimmer-Boykott in Rostock: „Das könnte böse Folgen haben“

In Greifswald ist Alexander Mehner kein Unbekannter. Er organisierte Greifswalds ersten Spieletag mit und bietet seine außergewöhnlichen Spiele, die es zum Teil gar nicht so auf dem Markt gibt, zum Mieten an. Seine Tetsberichte veröffentlicht er als Alex Strongg. Doch sein großer Traum stand kurz vor dem Platzen.