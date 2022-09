﻿Einkaufen mit Abholservice bei Rewe in Rostock: Lohnt sich das?

Online den Einkauf zusammenstellen und dann nur noch im Supermarkt abholen: Fünf Rewe-Märkte und ein Edeka bieten genau das in Rostock an. Wird der Einkauf dadurch teurer? Spare ich wirklich Zeit? Und sind die Waren einwandfrei? Die OZ hat den Test gemacht.

Rostock. Wer heutzutage einkaufen geht, muss nicht mehr zwangsläufig durch die Regale der Supermärkte schlendern. Einige Läden in Rostock bieten unter anderem an, dass Kunden sich ihren Einkaufskorb online zusammenstellen und ihn dann nur noch abholen brauchen. Erst seit Ende vergangener Woche hat der Rewe-Markt in der Salvador-Allende-Straße dieses Angebot im Sortiment. Doch funktioniert das so einfach, wie es klingt? Die OZ hat den Test gemacht.

Noch eines vorab: Der Rewe-Markt in Toitenwinkel ist nicht der einzige Supermarkt, der den Abholservice anbietet. Vier weitere Filialen von Rewe sowie Edeka Schubert auf der Holzhalbinsel sorgen so ebenfalls für einen entspannteren Einkauf. Während das bei Rewe laut Aussagen des Unternehmens 2 Euro kostet, zahlt man bei Edeka eine Gebühr von 3,95 Euro.

Wie funktioniert die Bestellung beim Abholservice von Rewe?

Für die OZ teste ich das Angebot von Rewe für meinen Wocheneinkauf. Ich gehe auf www.rewe.de/shop und muss dort nur meine Postleitzahl angeben, schon werden mir alle Märkte in der Nähe vorgeschlagen, die den Abholservice anbieten. Außerdem wird mir angezeigt, ab wann ich meinen Einkauf abholen kann. Ich entscheide mich für den Rewe in Toitenwinkel. Das Ganze funktioniert auch über die App.

Dann kann ich auch schon meinen Korb packen: Dazu kann ich entweder die Suchfunktion nutzen oder ich wähle Kategorien aus, um mich durch das Angebot zu wühlen. Sortiert sind die Produkte unter anderem nach „Obst und Gemüse“, „Tiefkühl“, „Süßes oder Salziges“ oder „Getränke“. Das Angebot umfasst dabei Markenprodukte wie auch die günstigeren Hausmarken. Der Preis ist so, als würde ich im Laden einkaufen. Einen Mindestbestellwert gibt es nicht.

Was ich schnell merke: Ohne einen Einkaufszettel bin ich verloren. Die Auswahl aus mehreren Tausend Artikeln überfordert mich online deutlich mehr als im Supermarkt. Allein bei „Pizza“ werden mir vier Unterseiten à 40 Produkten angezeigt. Hinzu kommt: Einfach nur nach Schlagworten wie „Honig“ zu suchen, macht es nicht deutlich leichter. Denn es werden auch Artikel angezeigt, die „Honig“ im Namen tragen, beispielsweise Honigsenf oder mit Honig überzogene Nüsse. Am besten weiß man genau, welche Sorte von welcher Marke man möchte, damit der Onlineeinkauf schnell funktioniert.

In einem Toitenwinkler Rewe kann man ab sofort per Abholservice einkaufen. Online legt man die Produkte in den Warenkorb und holt sie dann vom Supermarkt ab. © Quelle: Kathrin Zimmer

Ein Vorteil ist jedoch, dass man die Waren nach Preis sortieren kann. So laufe ich nicht Gefahr, nur die teuren Produkte zu wählen. Wer den Service öfter nutzt, kann sich außerdem eine Favoritenliste erstellen. Auch zeigt Rewe ab dem zweiten Einkauf an, welche Artikel man schon einmal gekauft hat, um diese schneller wieder in den Warenkorb legen zu können.

Wie geht es weiter, wenn mein Onlineeinkaufswagen voll ist?

Etwa 20 Minuten später ist mein digitaler Einkaufswagen voll. Um nun mein Abholfenster auswählen zu können, muss ich ein Kundenkonto mit den wichtigsten Daten anlegen. Anschließend kann ich ein zweistündiges Zeitfenster für die Abholung auswählen. Ich habe Glück: Noch am selben Tag sind mehrere Slots frei. Ich wähle den Nächstmöglichen aus, so dass ich bereits vier Stunden nach meiner Bestellung alles abholen kann. Was positiv auffällt: Von einer Servicegebühr ist plötzlich keine Rede mehr.

Anschließend gibt es eine Bestätigungsmail mit allen gewählten Produkten im Überblick und den Informationen zum Abholen. Dabei fällt mir auf, dass ich die Getränke vergessen habe. Das ist aber kein Problem. Über einen Link kann ich meine Bestellung noch so lange bearbeiten, bis der Markt meine Bestellung zusammengestellt hat.

Wie funktioniert die Abholung im Rostocker Rewe-Markt?

Gut vier Stunden später fahre ich zum Rewe-Markt in der Salvador-Allende-Straße, um meine Einkäufe abzuholen. Auch meinen Pfand habe ich dabei, um ihn bestenfalls gleich verrechnen zu lassen. Die Leergutautomaten stehen in einem Nebeneingang, ich muss also nicht durch den gesamten Laden. Mit dem Bon betrete ich das Geschäft. Vorne an den Kassen gibt es einen Extraschalter für den Abholservice. Er ist zwar nicht besetzt, aber eine Kassiererin ruft per Headset einen Kollegen.

Ich habe etwas Pech: Meine Bestellung ist noch nicht fertig. Der Mitarbeiter entschuldigt sich mehrfach, weiß selbst nicht, wie das passieren konnte. Da sie den Warenkorb jetzt erst zusammenstellen, muss ich etwa zehn Minuten warten. Blöd gelaufen. Ein Mann, der direkt vor mir ebenfalls den Abholservice nutzte, war nach wenigen Minuten schon wieder raus dem Markt. Als Wiedergutmachung für die Wartezeit bekomme ich aber eine Flasche Sekt umsonst.

Warum jetzt noch Einkaufen per Abholservice? Seit Corona spürt Rewe eine verstärkte Nachfrage im Bereich des Lebensmittel-Onlineeinkaufs. Im Frühjahr 2020 waren schnelle Lösungen gefragt, so dass das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 200 provisorische Abholservice einrichtete – unter anderem in dem Markt in der Salvador-Allende-Straße. Das Angebot war jedoch nur auf sechs Monate begrenzt. Weil die Nachfrage weiterhin hoch sei, baue Rewe nun das Angebot weiter aus. Deshalb wurde auch in der vergangenen Woche der Abholservice in Toitenwinkel fest etabliert, teilt eine Sprecherin mit. Besonders beliebte Lebensmittel sind Bananen, Gurken und Milch.

Als der Mitarbeiter alles beisammen hat, folgt noch eine kleine Ernüchterung. Der Joghurt und die Nudeln, die ich mir ausgesucht hatte, sind nicht verfügbar. Ich bekomme Alternativen angeboten. Dasselbe gilt auch für die Heidelbeeren, die nicht mehr in der bestellten Packungsgröße da sind. Mir macht das nichts aus, ich könnte allerdings auch ablehnen. Die Preise werden auf der Rechnung angepasst.

Zahlen kann ich wie sonst auch im Supermarkt – bar sowie via EC- oder Kreditkarte. Auch meinen Pfandbon bekomme ich verrechnet. Nicht mal Tüten oder Ähnliches müsste ich zum Abholen mitbringen. Einkaufskisten kann ich für 8 Euro Pfand leihen.

Fazit: Lohnt das Einkaufen per Abholservice in Rostock?

Wer genau weiß, was er oder sie einkaufen will und auf dem Nachhauseweg sowieso an einem der Supermärkte vorbeikommt, für den oder die ist der Abholservice eine gute Sache. Auch für alle, denen das Abstandhalten noch wichtig ist, ist das Einkaufen per Abholservice eine praktische Alternative.

Die Produkte waren alle tadellos, das Obst hatte keine Druckstellen, die Haltbarkeitsdaten hatten noch genügend Spielraum und auch das Eis war bei der Übergabe gefroren. Qualitätsabstriche habe ich keine machen müssen, auch wenn nicht alle von mir ausgesuchten Produkte verfügbar waren. Ich habe nicht mehr gezahlt, als hätte ich mir alles selbst im Laden zusammengesucht.

Für Menschen wie mich, die ohne Einkaufszettel durch die Regale schlendern und sich auch mal „verführen“ lassen, ist der Onlineeinkauf jedoch zu Beginn etwas überfordernd. Weil mir teilweise der Überblick fehlte, habe ich recht lange gebraucht, um meine favorisierten Produkte herauszusuchen. Ich habe so auch nur zu meinen Klassikern gegriffen und nichts Neues zum Probieren ausgewählt. Eine Zeitersparnis – auch unabhängig von der nicht fertigen Bestellung – war es für mich somit nicht.