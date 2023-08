﻿Richtfest in Rostocker „Ahorngärten“: Paar freut sich auf neue Eigentumswohnung

Rostock-Groß Klein. Noch brauchen sie viel Fantasie, um sich auszumalen, wie ihre neue Eigentumswohnung aussehen wird, wenn sie im kommenden Jahr einziehen können. Im Herbst 2024 sollen die sogenannten „Ahorngärten“ in Groß Klein im Nordwesten der Hansestadt Rostock fertig sein.

Anvisierter Einzugstermin sei im September, sagte Tom-Adman Hobe am Mittwoch (2. August) auf der Baustelle im Kleinen Warnowdamm. Dort hatte das schwedische Immobilienunternehmen Bonava zum Richtfest geladen. Dort wollen Hobe und seine Partnerin Francine Pook sich bald häuslich einrichten.

Vier Räume auf 105 Quadratmetern in Groß Klein für 397 500 Euro

Gefunden hätten sie das Objekt über ein Inserat im Internet, wären dann auf die Ostseesparkasse zugegangen, die bei der Finanzierung unterstützt. „Wir haben uns zwei Grundrisse angesehen und uns dann für die Wohnung mit Badewanne entschieden“, sagte Neu-Rostockerin Francine Pook. Erst im Mai sei die gebürtige Ulmerin zu ihrem Partner ins Hansaviertel gezogen. Schnell waren sich beide einig: „Warum mieten, wenn man kaufen kann?“, so das Steuerberater-Pärchen.

Richtfest in den „Ahorngärten“: Auf einem Grundstück im Rostocker Stadtteil Groß Klein lässt das Immobilienunternehmen Bonava 84 Eigentumswohnungen bauen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Ihr Eigen wird nun eine Vier-Raum-Wohnung mit 105 Quadratmetern im vierten von fünf Geschossen. Kostenpunkt: 397 500 Euro. Der Stellplatz in der Tiefgarage und die Küche sind noch nicht inbegriffen, wohl aber Parkett oder Vinylfußböden – je nach Vorliebe der künftigen Bewohner. „Wir haben ein Mitspracherecht bei der Ausstattung“, so Pook. Das bedeutet, dass eine Standardausstattung von Bonava vorgesehen und eingepreist ist. Höherwertige Produkte kosten entsprechend mehr.

84 Wohnungen lässt der schwedische Projektentwickler in drei Häuserblöcken in Groß Klein bauen. Davon sind laut Unternehmensangaben bereits 25 Wohnungen verkauft und zwei reserviert. Zunächst wurden 40 Wohnungen in den Verkauf gegeben, die restlichen 44 sollen in einem nächsten Vertriebsabschnitt angeboten werden, so Bonava-Sprecherin Katja Kargert.

Die Nachfrage nach den Eigentumswohnungen ist insgesamt eher verhalten. Trotz groß angelegter Werbung waren zur Grundsteinlegung im Juli 2022 erst sechs der geplanten 84 Wohnungen verkauft und vier reserviert. Im September verzeichnete die schwedische Immobilienfirma elf Verkäufe und vier Reservierungen. Mit 25 von 40 Wohnungen hat nun beim Richtfest etwas mehr als die Hälfte einen Abnehmer gefunden.

1888 neue Häuser und Wohnungen in 2022 fertiggestellt Das Immobilienunternehmen Bonava beschäftigt eigenen Angaben zufolge 1900 Mitarbeiter, davon rund 1000 im brandenburgischen Fürstenwalde an der Spree. In Deutschland ist der Konzern vor allem in Berlin und Hamburg, der Rhein-Main- sowie der Rhein-Ruhr-Region, in Köln, Bonn, Stuttgart, Sachsen und entlang der Ostseeküste tätig. Darüber hinaus entwickelt Bonava Wohnbauprojekte in Schweden, Finnland, Norwegen, Estland, Lettland und Litauen und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von 1,48 Milliarden Euro, davon 733 Millionen in Deutschland. In jenem Jahr übergab das Unternehmen in der Bundesrepublik 1888 Häuser und Wohnungen an ihre neuen Eigentümer. Bonavas Aktien und Green Bond sind an der Börse Nasdaq in Stockholm gelistet.

Auch mit ihren „Spar-Editionen“ konnte Bonava im Laufe der vergangenen Monate kaum Interessenten für die Blöcke in Groß Klein gewinnen. Um die Objekte attraktiver – und erschwinglicher – zu machen, bot der Konzern seit dem Herbst einige Apartments im Erdgeschoss zum reduzierten Preis an: ohne Boden- und Wandbeläge. Bis zu 90 000 Euro gingen dadurch vom Kaufpreis ab und würden Kunden bessere Finanzierungsmöglichkeiten geben, hieß es seitens des Unternehmens.

„Spar-Edition“ war Ladenhüter – Kunden wollen volles Programm

„Diese Editionen bieten wir nicht mehr an“, sagte Michael Zühlke, Projektleiter für die „Ahorngärten“ in Rostock beim Richtfest am Mittwoch. In Kundengespräch sei es stets dazu gekommen, dass diese trotz vorheriger Nachfrage nach den reduzierten Preisen das Komplettpaket gewünscht hätten. Bei vergleichbaren Projekten in Berlin habe die Strategie gut funktioniert, bei jenem in der Hansestadt jedoch nicht, so Zühlke.

Projektleiter für die „Ahorngärten“ im Rostocker Stadtteil Groß Klein ist Michael Zühlke. Im Rostocker Stadtteil Groß Klein lässt das Immobilienunternehmen Bonava 84 neue Eigentumswohnungen bauen. © Quelle: Dietmar Lilienthal

In ihre komplett ausgestattete Wohnung einziehen wollen Tom-Adman Hobe und Francine Pook planmäßig im September 2024. Dann sollen zwei der drei Gebäude mit insgesamt 54 Wohnungen auf dem Grundstück in Groß Klein fertig sein. Das dritte mit weiteren 30 Wohnungen folgt etwa ein Jahr später. „Wenn wir früher fertig werden, übergeben wir die Objekte natürlich auch schon früher“, sagte Bonava-Regionsleiter Helmut Kunze.

In Groß Klein sollen in Nähe des Iga-Parks 84 Eigentumswohnungen entstehen. Baustart der „Ahorngärten“ war im Frühjahr 2022. © Quelle: Bonava

Demnächst will das schwedische Unternehmen unter anderem 33 Ferienwohnungen in Markgrafenheide bauen sowie weitere Wohnungen auf einem Grundstück im Altkarlshof im Rostocker Osthafen. „Wir sind immer auf der Suche nach geeigneten Grundstücken und auch im Gespräch mit hiesigen Wohnungsgesellschaften und -genossenschaften“, so Kunze. Die Hansestadt ein toller Standort, der sich trotz Krise sehr gut entwickle.

