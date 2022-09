﻿Rick van Drongelen will bei Hansa Rostock raus aus dem Karriere-Tief

Nach schwierigen Jahren will Last-Minute-Neuzugang Rick van Drongelen bei Hansa Rostock die Chance nutzen, seine stockende Profi-Laufbahn wieder in Fahrt zu bringen. Ein Anfang ist gemacht.

Rostock. Die Feuertaufe bestanden, über die volle Distanz durchgehalten, nur das Ergebnis stimmte nicht: Rick van Drongelen ist Hansas neuer Mann in der Dreierabwehrkette. Im Spiel gegen Hannover (0:1) verdrängte die Last-Minute-Leihgabe von Union Berlin Damian Roßbach, bis dahin unumstrittene Stammkraft in der Rostocker Innenverteidigung (71 Pflichtspiele seit 2020), auf die Reservebank.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Es war schön, mal wieder 90 Minuten auf dem Platz zu stehen“, sagt der Niederländer, der bis Saisonende von Union Berlin ausgeliehen ist. Ein Gefühl, das der 23-Jährige schon lange nicht mehr genießen konnte. Bei den Köpenickern stand der Abwehrspezialist auf dem Abstellgleis. Sein letztes Ligaspiel über die volle Distanz machte Van Drongelen vor einem halben Jahr in Belgien für KV Mechelen. In der 2. Bundesliga war er zuletzt im Mai 2021 für den HSV aufgelaufen.

Gegen Hannover endete für Van Drongelen lange Durststrecke

Für den einstigen U-21-Nationalspieler, der als 18-Jähriger für kolportierte drei Millionen Euro von Sparta Rotterdam zum HSV transferiert wurde, ist am Sonntag eine lange Durststrecke zu Ende gegangen. Seine sportlich beste Zeit in Deutschland hatte er trotz des Bundesligaabstiegs 2018 bei den Hamburgern. In der Saison 2018/19 verpasste er als Stammspieler nur knapp die Bundesliga-Rückkehr, in der darauffolgenden Saison wurde der Youngster Vizekapitän des HSV. Verletzungen brachten van Drongelen aus dem Tritt, für Union Berlin machte er seit seinem Wechsel an die Wulheide im Sommer 2021 kein einziges Pflichtspiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

250 Kilometer nordwestlich von Köpenick und eine Liga tiefer will der Linksfuß seine Chance zum Neunanfang nutzen. Mit dem Startelfeinsatz gegen Hannover ist der Anfang gemacht. „Ich bin froh, dass der Trainer mir das Vertrauen gegeben hat und glücklich, dass ich 95 Minuten durchgehalten habe. Am Ende habe ich es in den Beinen gespürt, aber das ist normal“, sagt der Verteidiger, dessen Eltern aus den Niederlanden angereist waren, um den ersten Auftritt ihres Sohnes im Ostseestadion zu sehen.

Härtel über neuen Hansa-Verteidiger: „Es war ein vernünftiges Debüt“

Jens Härtel, der dem Neu-Rostocker „ein vernünftiges Debüt“ bescheinigte, wollte van Drongelen bei dessen Blitz-Premiere nicht zu viel aufladen und stellte ihn in der Dreierkette an die linke Seite von Abwehrchef Lukas Fröde. „Rick kann zentral und links spielen. Ich wollte ihn im ersten Spiel nicht gleich auf so eine verantwortungsvolle Position schieben. Im Zentrum muss jemand die Übersicht haben und seine Mitspieler kennen“, erklärt der Trainer.

Daran will Van Drongelen in den nächsten Tagen und Wochen intensiv arbeiten. „Es gibt viele neue Gesichter, viele neue Namen. Vom System her sind aber viele Dinge ähnlich wie bei Union, wo auch mit einer Fünferkette gespielt wird. Deswegen war es nicht so schwierig für mich. Ich denke, die Zusammenarbeit mit den Jungs sah schon ganz ordentlich aus“, sagt der Verteidiger, der endlich wieder kontinuierlich und erfolgreich Fußball spielen will.