Barther bangte tagelang um Familie in Syrien: „Ich war wie in Schockstarre, habe nur geweint“

Ali Darrej lebt seit 2015 in der Boddenstadt. Viele seiner Angehörigen und Freunde leben im Erdbebengebiet. Er will gemeinsam mit dem Verein „Willkommen in Barth“ Betroffenen in Nordsyrien helfen, sammelt Spenden und organisiert Helfer vor Ort.