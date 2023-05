﻿Jedermann-Roboter und Solaranlagen-Putzer: Rostocker Forscher erfinden Arbeitswelt neu

Am Rostocker Fraunhofer-Institut für Großstrukturen erfinden sie Dinge, die den Arbeitsalltag stark verändern könnten. Zum Beispiel einen Roboter, dem man ohne Programmierkenntnisse zeigen kann, was er machen soll.

Rostock. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Erledigen Roboter die besonders schweren Tätigkeiten für uns, weil sie es besser können als menschliche Fachkräfte, die immer schwieriger zu finden sind? Begleitet von Stichworten wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Industrie 4.0 erfindet sich die Arbeitswelt gerade neu. Die nötigen Ideen und Anwendungen dafür werden auch in Rostock ausgebrütet, im Fraunhofer-Institut für Großstrukturen in der Produktionstechnik (IGP) am Rande des Südstadt-Campus der Universität.