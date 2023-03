Sexuelle Übergriffe auf junge Frauen in Rostock – Täter flüchtig

Rostock. Nach zwei sexuellen Übergriffen am vergangenen Wochenende in Rostock sucht die Polizei nach Zeugen. Den Angaben zufolge war am Sonnabend gegen 5 Uhr eine 23-Jährige auf der Fußgängerbrücke an der Hansemesse im Stadtteil Schmarl von einem Mann bedrängt worden. Der Täter forderte die Frau auf, sich auszuziehen, ließ aber kurz darauf von ihr und entfernte sich unerkannt in Richtung Kleiner Warnowdamm. Die Frau wurde nicht verletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Täter ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, war komplett dunkel gekleidet und trug eine schwarze Atemschutzmaske und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16 oder über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

18-Jährige von Mann in Gebüsch gezerrt

In einem weiteren Fall sucht die Rostocker Kriminalpolizei explizit nach zwei Passanten als wichtige Zeugen. Am Sonntagmorgen wurden die Beamten über einen sexuellen Übergriff in der Aleksis-Kivi-Straße in Evershagen informiert. Ersten Erkenntissen zufolge war eine 18-Jährige gegen 6.15 Uhr durch einen Mann unvermittelt in ein Gebüsch gedrückt worden. Zwei Passanten hörten die Schreie der jungen Frau und eilten ihr zur Hilfe. Daraufhin ließ der Täter von der Geschädigten ab und flüchtete. Die Frau blieb unverletzt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zwei Passanten als wichtige Zeugen gesucht

Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 1,80 bis 1,90 Meter groß, 30 bis 35 Jahre alt, schlanke bis normale Statur. Er war mit einem zweiteiligen hellen Arbeiteroutfit bekleidet, trug ein Basecap und sprach akzentfrei Deutsch. Insbesondere die beiden Passanten werden gebeten, sich als wichtige Zeugen bei der Polizei unter der Telefonnummer 0381 / 49 16 16 16 zu melden.

In beiden Fällen hat die Rostocker Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen übernommen. Etwaige Zusammenhänge zwischen den Taten werden geprüft und sind Bestandteil der weiteren Ermittlungen.