﻿Vier neue Flügel für Rövershäger Windmühle: „Kulturgut muss erhalten werden“

Rövershagen. Müller könnten sich wohl bessere Tage denken als diesen. Kein Lüftchen regt sich. Für die Zimmerleute David Wipprich und Erik Grenda ist das an diesem Montagnachmittag für ihre Arbeit an der 142 Jahre alten Rövershäger Holländermühle genau richtig „Das Wetter ist optimal. Bei starkem Wind könnten wir nämlich gar nicht montieren“, so das Handwerker-Duo von der Firma Blümer in Bismark/Altmark.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sekundiert werden die beiden Fachleute von Stephan Ziesmer. Der dirigiert einen Fahrzeugkran. Vier nagelneue Flügel soll der zum gusseisernen Wellkopf in 11,5 Meter Höhe heben. Der Kranführer von der Grimmener Firma Kran Lange hat ein Händchen für knifflige Aufgaben und ist die Ruhe in Person.

Erik Grenda bereitet die Montage eines Flügels für die Rövershäger Windmühle vor. © Quelle: Werner Geske

Fast alle Windmühlen in MV stehen unter Denkmalschutz

Doch noch haben er und sein Kran Pause, denn die beiden Zimmerleute müssen den ersten Flügel erst noch für seinen Höhenflug vorbereiten. Dabei haben Wipprich und Grenda mehr als einen gespannten Beobachter. Unter ihnen auch Christian Meyer vom Mühlenverein MV: „Wir haben in unserem Bundesland 150 Wassermühlen, 120 Windmühlen und 40 Motormühlen. 217 von ihnen stehen unter Denkmalschutz. Das Kulturgut Mühle muss unbedingt nachfolgenden Generationen erhalten werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Thorsten und Kerstin Neitzel, denen die Mühle seit 1990 gehört, freut solche Anerkennung. Der Mitarbeiter in der unteren Denkmalbehörde des Landkreises Börde (Sachsen-Anhalt) ist von Kindesbeinen an Mühlenfreund. Eine Begeisterung, die begann, als er mit den Eltern durch die Lande radelte. „Schon damals habe ich bemerkt, dass viele von ihnen in einem erbärmlichen Zustand waren. Ich wollte das nicht hinnehmen und habe versucht, dort, wo es ging, etwas dagegen zu tun.“

Sturmtief „Nadia“ brach 2022 Spitze eines Flügels ab

Ein Vorsatz, dem er bis heute treu geblieben ist. Beruflich und privat setzt er sich dafür ein, die historischen Bauten zu erhalten. Dabei liegt es ihm und seiner Frau besonders am Herzen, dass die eigene Erdholländer-Windmühle in Rövershagen an der B 105 wieder in Schuss gebracht wird. Schon seit geraumer Zeit steht die Betagte ohne Flügel da. Doch das soll sich nun ändern.

Zimmermann David Wipprich in luftiger Höhe. Dort passt er die Windmühlenflügel in den gusseisernen Wellkopf ein. © Quelle: Jens Büttner/dpa

„Die neuen Flügel waren dringend nötig, weil eindringendes Wasser im Bereich des Wellkopfes nach und nach den Wetterbalken beschädigte. Ab 2018 bewegte sich das Flügelkreuz gar nicht mehr. Ende Januar 2022 brach dann zu allem Unglück während des Sturmtiefs ,Nadia‘ die Spitze eines Flügels ab und schlug dabei in eine Seitenwand ein“, blickt Neitzel zurück.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Instandsetzung der Rövershäger Mühle kostet 30 000 Euro

Rund 30 000 Euro werden die Instandsetzungsarbeiten kosten. „Dankenswerterweise gibt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz 13 500 Euro dazu“, freut sich Neitzel, der den Rest aus eigener Tasche aufbringen muss. Dann ist es so weit: Die neuen Flügel, je 10,50 Meter lang und etwa 2,30 Meter breit, liegen bereit. „Zwei Flügel sind, so wie zuvor, mit steuerbaren Jalousieklappen bestückt, die beiden anderen bleiben aus Sicherheitsgründen offen“, erläutert der Mühlenbesitzer.

Lesen Sie auch

Gleich darauf schwebt einer der Flügel samt Metallbruststück am Kranhaken hinauf zum Wellkopf. Dort erwartet ihn Zimmermann Wipprich auf der Hebebühne. Rund eine Tonne wiegt die Konstruktion aus Holz und Stahl, die sein Kollege per Seil vom Boden aus stabilisiert. Von Kranführer Ziesmer präzise bewegt, senkt sich der Flügel in die dafür vorgesehene Öffnung des Wellkopfs, wo sie Wipprich fachgerecht verkeilt.

Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, wird sich die Mühle wieder dem Publikum öffnen. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Anerkennendes Raunen des Publikums am Boden: „Sauber hinbekommen!“ Dann ist Feierabend. Am Dienstagmittag haben auch die noch fehlenden Flügel ihren Platz in der Höhe gefunden. Rövershagens Wahrzeichen kann sich wieder sehen lassen. Am Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, wird sich die Mühle erstmals wieder dem Publikum öffnen.

OZ