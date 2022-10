﻿Mutter aus Rövershagen schockiert: Schulessen kostet 6,40 Euro pro Mahlzeit

An der Europaschule in Rövershagen kostet eine Mahlzeit seit dem neuen Schuljahr fast doppelt so viel wie zuvor. Die Eltern finden es viel zu teuer – doch Alternativen im Ort sind rar.

Die Preise für das Schulessen sind in der Europaschule in Rövershagen enorm gestiegen.

Rövershagen. Inflation und steigende Kosten für Lebensmittel machen auch vor den Schulen im Landkreis Rostock nicht halt. Sie sorgen dafür, dass in den Mensen die Preise für die Essen kräftig steigen. Das zeigt ein aktuelles Beispiel aus der Europaschule in Rövershagen. Dort haben sich seit Anfang des Schuljahres die Preise für eine Mahlzeit fast verdoppelt, nachdem sich die Schule für einen neuen Essenlieferanten, die Firma Dussmann, entschieden hat. Eine Mutter schlägt nun Alarm und sagt: „Das ist einfach zu viel.“

Sandra Harder hat zwei Kinder auf der Europaschule, die beide gerne eine gute Mahlzeit in der Schule bekommen wollen. Das heißt für die Mutter, dass sie nun fast täglich deutlich tiefer in die Tasche greifen muss. „Egal ob Suppe, Salat oder der normale Hauptgang – für jedes Essen müssen wir jetzt 6,40 Euro zahlen“, sagt Harder. Sie und die anderen Eltern fänden das viel zu teuer. „Wir hatten kürzlich beim Elternabend das Thema. Dort haben wir mit Blick auf die Preise alle gemeinsam mit dem Kopf geschüttelt“, sagt die Mutter zweier Schulkinder. Es gebe überall höhere Preise, „doch beim Schulessen hört es meiner Meinung nach auf“.

In Rövershagen fehlen Alternativen zum Schulessen

Das große Problem sei auch der Mangel an Alternativen: „Wo sollen die Kinder denn sonst ihr Essen herbekommen?“ Ihre Tochter sei zwar in einem Alter, wo sie das Schulgelände verlassen dürfe, „doch es gibt in Rövershagen doch kaum Optionen. Nur Fast Food oder einen Schlachter.“ Das sei auf Dauer „auch keine Lösung“.

Das Pikante: Die Mutter der beiden Schulkinder gehe selbst bei ihrer Arbeit in die Kantine. „Ich gehe beim Aus- und Fortbildungszentrum in Rostock essen. Da bezahle ich meist nur um die 4 Euro.“

Essenslieferant spricht von erhöhten Kosten in Rövershagen

Doch sind die Preise in der Europaschule wirklich so hoch? Steffen Hillig, der unter anderem für die Preisgestaltung bei der Firma Dussmann, und auch bei dem konkreten Fall zuständig ist, sagt: „Ja, der Preis stimmt.“ Doch man solle nicht alles dem Caterer in die Schuhe schieben. Der Preis setze sich laut Hillig aus vielen Faktoren zusammen. „Auch aus Investitionen, die wir für das neue Engagement an der Europaschule tätigen mussten.“ Dazu gehörten die Anschaffung eines neuen Ofens, einer neuen Kasse und von neuem Geschirr, erklärt Hillig.

Doch das sei noch nicht alles gewesen. „Nachdem letztendlich die Entscheidung gefallen war, dass wir das Schulessen zukünftig übernehmen“ – laut Hillig sei das erst mitten in den Sommerferien der Fall gewesen – „mussten wir auch die Anforderungen, die von der Schule an uns gestellt wurden, erfüllen.“ Dazu gehörte der Wunsch der Schule, zwei Ausgabestellen in verschiedenen Gebäuden zu stellen. „Daher brauche ich dort auch einen zweiten Mitarbeiter vor Ort. Das kostet einfach mehr Geld.“

Schulessen in Rövershagen: „Können nichts am Preis ändern“

Es sei auch nicht im Interesse von Hillig, ständig neue Preisänderungen vornehmen zu müssen. Er verstehe die Eltern durchaus, die die Kosten zu hoch einschätzten, „doch rein aus wirtschaftlichen Gründen können wir, auch durch die generellen Preisexplosionen und den neuen Mindestlohn, nichts an dem Preis ändern“, sagt Hillig. Er bestätigte im Gespräch zudem den Fakt, dass alle Gerichte gleich viel kosteten. „Das ist eben immer auch eine Mischkalkulation.“ Die Preise seien den Entscheidungsträgern jedenfalls bekannt gewesen. „Wir haben den Preis im Vorfeld auch kommuniziert und daraufhin den Zuschlag bekommen.“

Den Ablauf dieses Verfahrens bestätigt auf Nachfrage auch Katja Berger von der Pressestelle des Landkreises Rostock. „In diesen Ausschreibungen sind gewisse Kriterien vermerkt, die dann erfüllt werden müssen.“ Es werde sich darauf beworben und dann bekomme am Ende jemand den Zuschlag. Der Landkreis hat sich am Ende für die Firma Dussmann entschieden. Auch die Schulleiterin der Europaschule, Christine Wolk, bestätigt: „Der Vertrag mit dem Essenanbieter ist beim Landkreis Rostock, im dortigen Schulverwaltungsamt, geschlossen worden.“

Mit diesem müssen die Eltern nun wohl fürs Erste leben. Trotzdem hoffen sie noch auf einen anderen Ausgang: „Vielleicht passiert da ja noch was. Ansonsten müssen wir das wohl so hinnehmen“, sagt Mutter Sandra Harder. „Wir wollen ja auch, dass unsere Kinder satt werden, und dann gibt man das Geld eben auch aus.“