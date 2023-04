﻿Neue Bahnstation bei Karls in Rövershagen wird später fertig: So lange dauert die Verzögerung

Karls Erlebnisdorf in Rövershagen gilt als meistbesuchte Attraktion in MV. Die Gäste können bei der Anreise künftig auch den Zug nutzen – denn Karls bekommt eine eigene Bahnhaltestelle. Wann die Eröffnung geplant ist, wie oft der Zug hält und was die Neuerung für den Autoverkehr bedeuten könnte:

Der neue Bahn-Haltepunkt in Rövershagen liegt quasi vor den Toren von Karls Erlebnisdorf. Die Eröffnung verzögert sich aber ein bisschen.

Rövershagen. Auch wenn er nicht die typische Erdbeerfarbe hat – der neue Bahnsteig für Karls Erlebnisdorf in Rövershagen ist fertig. Zwischen Gleis und Feld haben die Bauleute in den letzten vier Wochen einen 100 Meter langen und 55 Zentimeter hohen neuen Haltebereich erschaffen. Eigentlich sollten dort schon ab 26. April Regionalzüge stoppen. Doch der Termin musste jetzt nach hinten verschoben werden. „Grund dafür ist die aktuell schwierige Versorgungslage im Baugewerbe“, so ein Bahnsprecher.

Für den Betrieb des Haltepunktes müssten für die Elektrotechnik nötige Schaltschränke und Sicherungssysteme verbaut werden. „Die dafür notwendigen Teile konnten jedoch nicht wie bestellt geliefert werden. Alle Bemühungen, diese Bauteile zu beschaffen, blieben erfolglos“, so der Sprecher weiter.

Bahnsteig für Karls Erlebnisdorf auch barrierefrei erreichbar

Die Verkehrsstation, die den Namen „Rövershagen Karls Erlebnisdorf“ tragen wird, soll nun am 26. Mai in Betrieb genommen werden. Bis dahin würden natürlich auch noch das entsprechende Bahnsteigmobiliar, Wetterschutz und Beleuchtung installiert. Zudem soll der Bahnsteig künftig auch barrierefrei über eine Rampe erreichbar sein. Auch die Kosten sind gestiegen. „Sie liegen nun zwischen 1,5 und 2 Millionen Euro und werden überwiegend vom Land MV getragen“, so der Bahnsprecher.

Überblick über die Bahnverbindung zu Karls. © Quelle: Arno Zill

Mit mehr als einer halben Million Euro ist aber auch das Unternehmen Karls an der neuen Bahnhaltestelle beteiligt. „Unsere Vorfreude darüber, dass es nach sieben Jahren endlich losgeht, ist gigantisch“, sagt Chef Robert Dahl. Die Möglichkeit, mit dem Zug quasi fast bis vor die Tore des Erlebnis-Dorfs zu fahren, sei nicht nur für die Besucher gut. „Hier arbeiten ja auch 400 Mitarbeiter. Und auch unsere Erntehelfer haben dann einen kürzeren Weg“, nennt der Unternehmer die Vorteile.

Hoffnung: Entlastung für Verkehr auf der B105

Bis zur Eröffnung wird auch noch der Weg zwischen Bahnsteig und Karls gepflastert, beleuchtet und passend zum Erlebnis-Dorf gestaltet. „Dass der Start mit dem Deutschland-Ticket zusammenfällt, passt perfekt. Dann nutzen vielleicht noch mehr Menschen den Zug und der Verkehr auf der B105 könnte ein bisschen entlastet werden“, blickt Dahl voraus.

Wer künftig ohne Auto oder Bus zum Erlebnisdorf will, der kann den Regionalzug RB 12 nutzen, der zwischen Rostock und Graal-Müritz pendelt. „Die Halte erfolgen stündlich je Richtung“, sagt Nico Falke, Sprecher des zuständigen Verkehrsverbundes Warnow (VVW). Weil die vor Ort eingleisige Bahnstrecke aber von vielen Zügen des Nah- und Fernverkehrs genutzt wird, gebe es einige Zeiten, an denen die neue Station nicht angefahren werden kann. „Diese Durchfahrten sind aber überschaubar“, so Falke. Dafür bleibe der bisherige Fahr- und Zeitplan der RB 12 auch weiterhin erhalten.

Nico Remus (21) aus Daskow bei Ribnitz pendelt fürs Studium täglich nach Rostock. © Quelle: Martin Börner

Dass die Bahnreisenden zwischen Rostock, Graal-Müritz und Stralsund in den vergangenen Wochen Geduld brauchten und Busse als Schienenersatzverkehr nutzen mussten, hatte aber nicht vorrangig mit dem neuen Haltepunkt zu tun, sondern mit verschiedensten Arbeiten zwischen Riekdahl und Ribnitz-Damgarten. Die Maßnahmen – unter anderem Gleis- sowie Bahnsteigserneuerungen – seien extra gebündelt worden, „um den Zugbetrieb möglichst wenig zu beeinflussen“, so der Bahn-Sprecher.

Ende für Fahrplanänderungen

Nico Remus aus Daskow bei Ribnitz hat das Beste aus der Situation gemacht. „Man muss jetzt Zeit mitbringen und manchmal muss ich einen Zug früher Richtung Rostock nehmen, um pünktlich zu sein“, so der 21-Jährige, der in Rostock studiert, täglich pendelt und dafür rund eine Stunde mehr Zeit braucht. „Die Wartezeit nutze ich, um mir entweder die Rostocker Innenstadt anzuschauen oder ich bereite Übungen fürs Studium vor“, erzählt er. Laut Verkehrsverbund Warnow seien die Fahrplanänderungen aber wie geplant am Freitag (14. April) vorbei, sodass es auf der viel genutzten Zugstrecke wieder rollen kann.