﻿Karls-Jubiläum in Rövershagen: Eine Riesen-Sandtorte zum 30. Geburtstag

Kostenfrei bis 19:22 Uhr lesen

Karls feiert 30. Geburtstag

Robert Dahl (m.) feiert mit seinem Erdbeerimperium Karls Erlebnisdorf 30. Geburtstag in Rövershagen. Dazu wurde nach eigenen Angaben die weltgrößte Sandtorte mit acht Metern Höhe und fünf Metern Breite serviert – und dazu noch ein kleines Feuerwerk. Ottmar Schiffer-Belz (l.) war auch an dem Projekt beteiligt. Insgesamt haben vier Sandkünstler 1032 Stunden an dem Bauwerk gearbeitet.

Hunderte Besucher feiern in Karls Erlebnisdorf in Rövershagen 30-jähriges Jubiläum. Dafür wurde eine imposante Sandtorte in Handarbeit angefertigt, die am Samstag enthüllt worden ist.