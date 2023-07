﻿Rövershagen: Karls Erlebnisdorf beschallt Erdbeerfelder jetzt mit Musik

Rövershagen. Was haben ein Prager Sinfonieorchester und künstliche Intelligenz mit dem Wachstum von Erdbeeren zu tun? Auf diese Frage kann Lukas Kunst, Agrarwissenschaftler und Volontär bei Karls Erdbeerhof in Rövershagen bei Rostock, Antwort geben. Der 32-jährige Sauerländer ist nämlich für den neuen Streich des Erdbeer-Anbauers verantwortlich: „Karls Original Sinfonie“.

Hinter diesem Begriff versteckt sich kein metaphorischer Marketing-Gag, vielmehr beschreibt er genau das, was Lukas Kunst und das Team von Karls entwickelt haben: eine eigene Sinfonie. Warum? „Pflanzen reagieren wie wir Menschen auch auf Musik“, so der 32-Jährige. „Vereinfacht gesagt, haben Pflanzen Membranen, welche ähnlich wie unser Trommelfell auch auf Schallwellen reagieren“, erklärt er.

Erdbeerhof Karls: Pflanzen reagieren auf Schallwellen

Diese Schwingungen bringen die Pflanzen dann in Bewegung. Kunst will so unter anderem die Vitalität der Erdbeerpflanzen verbessern. „Und hoffentlich auch den Geschmack“, sagt der 32-Jährige. Doch wie ist er darauf gekommen? „Ein Freund und ich haben das Hobby, Chilipflanzen zu züchten“, so Kunst. Beide sind dann auf Spotify auf eine Playlist mit „Musik für Pflanzen“ gestoßen. „Ich hab mich gefragt, wie sich Musik wohl auf Erdbeeren auswirken mag.“

Erdbeeren schon seit Saisonbeginn Musikhörer

Zufällig hatte eine Kollegin bei Karls dieselbe Idee. „Gemeinsam haben wir dann viele Studien gelesen, recherchiert und einen Plan entwickelt“, sagt Kunst. Herausgekommen ist ein Leitfaden, der beschreibt, welche Musik sich für die Erdbeeren besonders gut eignen könnte. Seit Saisonbeginn werden die Erdbeeren nun in speziellen Testtunneln mit Musik bespielt.

Dabei eignet sich aber nicht jede Form von Musik. Denn die Erdbeeren würden nur auf spezielle Frequenzen anspringen. „Optimal eignet sich klassische Musik mit viel Cello“, so Kunst. Aber auf schon vorhandene Stücke zurückgreifen? Keine Option für Lukas Kunst. „Uns war klar, dass wir unsere eigene Musik entwickeln wollen“, betont der Erdbeerspezialist.

Dank Musik bald noch besser? Erdbeeren von Karls Erdbeerhof © Quelle: Karls

Komposition mithilfe von Künstlicher Intelligenz

Da Komponieren und Musizieren eher weniger zur Kernkompetenz eines Erdbeerbauern gehören, griff er für die Komposition auf die Hilfe einer Künstlichen Intelligenz (KI) zurück. „Wir haben die KI mit unseren Daten gefüttert und bekamen dann die Rohversion unserer Sinfonie“, so Kunst.

„Für die Erdbeeren eignete sich diese zwar gut, wir wollten aber, dass es sich auch für die menschlichen Ohren gut anhört“, erinnert sich Kunst. Gemeinsam mit einem Orchestrator entwickelten sie dann eine echte Sinfonie mit Melodie und Noten. Diese wurden dann an das Prager Sinfonieorchester gegeben und von diesem eingespielt. Mit dem Endergebnis ist Kunst mehr als zufrieden: „Die Sinfonie kann sich hören lassen“, meint der 32-Jährige.

Karls Sinfonie: Ergebnisse zum Saisonende erwartet

Wie sich Karls Sinfonie auf die Erdbeeren auswirkt, erfährt der studierte Agrarwissenschaftler am Ende der Saison. Grundsätzlich sei er aber zuversichtlich. Denn im Rahmen der Recherche ist er auf viele Studien gestoßen, die positive Auswirkungen von Musik auf Pflanzen belegen – nur eben noch nicht auf Erdbeeren. Falls Kunst dies gelingt, wäre es nicht nur ein wissenschaftlicher Erfolg, sondern auch ein wirtschaftlicher.

„Die möglichen Auswirkungen reichen von einer verbesserten Vitalität über eine bessere Schädlingsresistenz bis hin zu besserem Frostschutz“, sagt er. Für den Ernteerfolg wäre dies sehr von Vorteil.

Karls: Sinfonie auch auf Spotify

Ab Samstag (15. Juli) werden die Erdbeeren bei Karls nun mit klassischer Musik beschallt. Die Vorrichtungen für die Musikanlagen stehen schon auf den Feldern. So zum Beispiel auf dem Selbstpflückfeld. Dort wird die „Original Karls-Sinfonie“ dann auch für die Besucher zu hören sein. Aber natürlich ist die Sinfonie nicht nur für die Erdbeerhof-Besucher exklusiv. Ab sofort gibt es die Karls-Sinfonie auf der Streaming-Plattform Spotify.

