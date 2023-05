﻿Kehrtwende in Rövershagen: Karls stellt Standorte der Erdbeerbuden in Frage

Rövershagen. Die Erdbeerernte läuft bei Karls in Rövershagen schon seit fast einen Monat. Und der Ertrag ist gut. Dennoch will das Unternehmen die Anbauflächen für die roten Früchte reduzieren. „Denn wir haben in der Vergangenheit doch immer wieder Übermengen an Erdbeeren an den Handel oder an die Schwartauer Werke geliefert und dadurch am Ende eine Menge Geld verloren“, sagt Karls-Chef Robert Dahl. Denn dort sind die Preise niedriger.

Anbau nur noch für den Eigenbedarf

Deshalb hat der 52-Jährige entschieden, die Anbaufläche in und um Rövershagen so weit zu reduzieren, dass der Ertrag nur noch den Eigenbedarf abdeckt – er also für den Direktverkauf in den Häusern und für die Produktion der Marmelade reicht. Rund 1200 Tonnen Erdbeeren werden pro Jahr zu Marmelade verarbeitet, 5800 Tonnen gehen über die Tresen direkt zu den Kunden.

Supermärkte sollen künftig von Karls nicht mehr beliefert werden. Auch deshalb würde man mit weniger Feldflächen auskommen. Schon jetzt werden nur noch 289 statt der bisher genutzten 410 Hektar abgeerntet. „Und ich könnte mir vorstellen, dass wir noch ein bisschen weiter runtergehen“, so Dahl.

Freie Felder für Gerste, Weizen oder Rüben

Denn es sei geplant, den Anbau in den kommenden Jahren Stück für Stück umzustellen – von der Bodennutzung hin zur sogenannten Stellage, bei der die Erdbeeren auf einem Substrat in einer Rinne auf Körperhöhe wachsen. „Das ist für die Pflücker angenehmer, macht auch technikunterstützte Ernte möglich und es braucht weniger Pflanzenschutzmittel oder Insektizide, weil wir dort viel besser Nützlinge einsetzen können.“ Zudem bräuchte es bei dieser Anbauform auch keinen Feldwechsel mehr. Die Flächen, die dadurch frei würden, könnten von landwirtschaftlichen Partnerbetrieben dann für den Anbau von Gerste, Weizen oder Zuckerrüben genutzt werden.

Verkaufsstandorte auf dem Prüfstand

Auch bei den Verkaufshäuschen gebe es in diesem Jahr ein Novum: „Erstmals wachsen wir nicht mehr. Es war lange Standard, dass in jedem Jahr ein paar neue Standorte dazugekommen sind“, so der Karls-Chef. Doch nun wurde auch bei den Ständen ganz genau geschaut, welche Orte sich angesichts steigender Kosten noch lohnen. „Wenn der ein oder andere Standort nicht funktioniert, dann kann es auch sein, dass wir den künftig aufgeben“, so Dahl.

Eines stellt er aber klar: Einen Mangel an den roten Früchten wird es auch in Zukunft nicht geben – jeder Karls-Fan soll auch weiterhin so viele regionale Erdbeeren bekommen, wie er möchte.

