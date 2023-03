Rövershagen: Mutmaßliche Hansa-Fans beschmieren Regionalbahn

Prozess um Dreifachmord in Rövershagen: Staatsanwalt fordert lebenslange Haft für Andreas S.

Der Angeklagte habe seine nächsten Angehörigen heimtückisch und brutal ausgelöscht und dabei eiskalt und empathielos gehandelt, heißt es im Plädoyer, das am Montagvormittag am Landgericht Rostock gehalten wurde. Der Anklagevertreter fordert auch, die besondere Schwere der Schuld festzustellen – was eine vorzeitige Haftentlassung nahezu ausschließen würde.