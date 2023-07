Jugendliche in der Innenstadt

Damals begingen sie über 800 Straftaten binnen weniger Monate: 2018/2019 hielten die sogenannten „Problemkids“ Rostocks Innenstadt in Atem. Jetzt gibt es in der City wieder vermehrt Probleme mit Körperverletzungen, Raub und Sachbeschädigungen. Die Täter sind oft Heranwachsende. Was die Polizei und Sozialsenator Bockhahn dazu sagen.