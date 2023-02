﻿„Wir fühlen uns sehr wohl bei euch“: So emotional war das Konzert von Roland Kaiser in Rostock

Regelmäßig sorgt er für ausverkaufte Konzerthallen in MV: Schlagersänger Roland Kaiser. Am Freitag ist er zum insgesamt 29. Mal in der Rostocker Stadthalle aufgetreten. Wie die Stimmung war, welche Hits der 70-Jährige performt hat und wie eng seine Beziehung zu Rostock ist.

Roland Kaiser und seine Band – hier mit den Sängerinnen Wanja Janeva (l.) und Sherita Jacklyn – sind am Freitagabend vor rund 6100 Besuchern in der ausverkauften Rostocker Stadthalle aufgetreten.

Rostock. „Es ist alles okay, was im Leben passiert. Es ist doch völlig normal, wenn man auf Abwegen manchmal sein Herz verliert“: Der erste Song von Roland Kaiser erklingt am Freitagabend in der Rostocker Stadthalle – und die 6100 Fans sind sofort dabei, singen und schunkeln mit.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Schlagersänger ist zurück in der Hansestadt – alleine in der Stadthalle bereits schon zum 29. Mal, wie er selbst feststellt. „Wahnsinn, dass ihr so oft zu mir gekommen seid“, begrüßt er sein Publikum. Und verspricht: „Meine Band und ich sind voller Vorfreude auf diesen Abend. Es wird ein emotionaler Abend.“ Und schon stimmt die Band auch schon „Alles, was du willst“ an.

Roland Kaiser in Rostock: So ist die Stimmung

Dem „Kaiser“ gehört vom ersten Moment an die ungeteilte Aufmerksamkeit seines Publikums. Es wird getanzt, gesungen und viel gejubelt. Die Stadthalle ist komplett ausgebucht, mehr als 6000 Fans sind dabei. Die Schlangen am Einlass, an der Garderobe oder an den Getränkeständen sind lang, auch am Merchandise-Stand drängen sich die Menschen eng an eng. An diesem Abend sind in der Stadthalle Fans aller Altersgruppen zu sehen. Der 70-Jährige schafft es erneut, verschiedene Generationen zu vereinen. „Ich fahre zu jedem Roland-Kaiser-Konzert in der Nähe“, sagt die 36-jährige Andrea Krüger aus Schleswig-Holstein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lilo Kurth feiert zusammen mit ihren Kollegen ihren 60. Geburtstag. „Das habe ich mir gewünscht“, sagt sie glücklich. „Ich mag seine Art, sein Aussehen. Er ist sehr charmant.“ Ihren Lieblingssong „Extreme“ werde sie laut mitsingen.

Viele neue und alte Hits: Diese Songs spielt Roland Kaiser

Kurth hat Glück – ihr Lieblingssong wird gespielt. Zudem sind viele alte und neue Songs zu hören. Bei „Santa Maria“ singt das Publikum die erste Strophe allein. „Sensationell“, lobt der Sänger, bevor er wieder übernimmt. Auf der Setlist stehen unter anderem auch „Gegen die Liebe kommt man nicht an“, „Stark“ und „Schachmatt“. Bei seinem „80er-Jahre-Medley“ werden vor allem bei den langjährigen Kaiser-Fans Erinnerungen wach.

Kaiser singt von Liebe, Lust und Leidenschaft – seine Texte sind oft zweideutig. „Du, deine Freundin und ich, können uns doch mal küssen, das muss ja keiner wissen“, heißt es in seiner neuen Single, die er an diesem Abend ebenso präsentiert wie „Manchmal möchte ich schon mit dir“, der von heimlichen Affären handelt. In „Joana“ singt er über Verführung.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Band, Licht- und Laser: So ist die Show

Roland Kaiser – gewohnt in dunklem Anzug, weißem Hemd und Krawatte – führt moderierend durch sein Programm. Er verrät das Geheimnis einer glücklichen Liebe und erzählt Anekdoten aus seiner Karriere. „Ich bin seit 49 Jahren dabei. Aber ich denke nicht daran, aufzuhören.“

Begleitet wird der Musiker von einer beeindruckenden Band, die für einen perfekten Sound sorgt. Licht- und Lasereffekte runden die Show ab.

Schlagerparty: Diese Beziehung hat der „Kaiser“ zu Rostock

Roland Kaiser und Rostock – eine besondere Beziehung. So oft, wie kein anderer Solokünstler, steht er an diesem Abend auf der Bühne der Stadthalle. Im vergangenen Sommer war sein Konzert im Iga Park mit 20 000 Besuchern das größte in Rostock. Zum Vergleich: Bei den Ärzten waren es 13 000.Viele Fans erinnern sich zudem an das Konzert 2011 in Schmarl: Kaiser stand das erste Mal nach seiner Lungentransplantation wieder auf einer Bühne. Und im Oktober 2021 war die Show in der Stadthalle die erste seit Beginn der Corona-Pandemie, die wieder ohne Maskenpflicht und Abstandsregeln stattfinden konnte. Kaiser selbst wird emotional, wenn er seine treuen Rostocker Fans anspricht: „Wir fühlen uns hier sehr wohl bei euch. Dankeschön.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Weitere Termine in MV Wer am Freitagabend nicht die Gelegenheit hatte, das Konzert in der Stadthalle zu verfolgen oder noch eine Show von Roland Kaiser sehen möchte, hat Glück: Der Sänger hat in diesem Jahr noch zwei weitere Konzerte in Mecklenburg-Vorpommern geplant. So gibt er – wie bereits im vergangenen Jahr – im Rostocker Iga Park eine Open-Air-Show. Für das Konzert am 8. Juli um 20 Uhr gibt es noch Tickets ab 69,50 Euro. Diese sind unter anderem unter tickets.ostsee-zeitung.de erhältlich. Das Konzert am 10. März in der Schweriner Sport- und Kongresshalle ist bereits ausverkauft.

Roland Kaiser in Rostock: Wiedersehen im Iga Park

Nach mehr als zwei Stunden und 27 Songs stimmt Roland Kaiser schließlich „Bis zum nächsten Mal“ an. „Was mir jetzt noch zu sagen bleibt, danke für alles, für eure Zeit. Und das Gefühl klingt nach in mir. Was wären wir, wärt ihr nicht alle hier. Bis zum nächsten Mal“, singt er.Ein Wiedersehen wird es geben – unter anderem am 8. Juli im Iga Park.