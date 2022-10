﻿Skate-Fever in Rostock: Rollschuh-Disco eröffnet im Iga-Park

Rollschuhfahren ist wieder voll im Trend. Die Berliner Influencerin und Jam Skaterin Oumi Janta begeistert mit ihren Rollschuh-Tänzen beispielsweise Millionen Follower auf Instagram, auf RTL2 sind Promis im „Skate Fever“. Jetzt bekommt Rostock eine Skate-Arena. Alle Infos dazu hier im Überblick.

Rostock. Ob auf der Straße, auf Social-Media-Kanälen oder im TV: Das Skate-Fever ist ausgebrochen. Immer mehr Menschen schnüren die Retro-Rollschuhe und tanzen zu Disco-Hits ab. Roller-Dancing oder Jam Skating nennt sich das. Was in den 70er und 80er Jahren der Hit war, feiert ein Comeback.

Auch Christian Wolfinger fährt auf den Gute-Laune-Sport ab. So sehr, dass er Rostocks erste Rollschuh-Disco eröffnet. „Ich will den Hype bei uns wiederaufleben lassen.“ Abdancen können Skater demnächst direkt am Iga-Park. Dort lässt Wolfinger in der kommenden Woche ein 1000 Quadratmeter großes Festzelt samt 800 Quadratmeter großer Rollschuh-Tanzfläche aufbauen. Am 28. Oktober ist Eröffnung. Dann sollen die ersten Besucher ihre Runden in der Skate-Arena drehen.