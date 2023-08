﻿Romeo und Julia aus dem „Dolce Vita“ in Rostock: Das ist ihre Liebesgeschichte

Rostock. Obwohl unsere Helden aus Rostock auch Romeo und Julia heißen, unterscheidet sich ihre Liebesgeschichte von Shakespeares Tragödie. Romeo Jora (56) und seine Frau Julia Nettlav (53) sind seit 36 Jahren zusammen – und immer noch verliebt. Das Paar führt seit acht Jahren das italienische Restaurant „Dolce Vita“ im Stadthafen Rostock.

„Tatsächlich ist mein Name ‚Doinits‘, aber in Rostock konnte niemand meinen Namen richtig aussprechen. Vor sehr langer Zeit nannte mich einer meiner Kollegen aus Versehen ‚Julia‘ – und jetzt haben sich alle daran gewöhnt. Auch mein Mann nennt mich so“, sagt die 53-Jährige mit einem Lächeln. Ihr richtiger Name steht jetzt nur noch im Pass.

Eine Liebesgeschichte über mehrere Jahre und Länder

„Wir haben uns in Bukarest kennengelernt, als ich 16 und er 18 war. Wir wohnten sehr nah beieinander. Man musste nur ein paar Häuser weit gehen und wir konnten uns sehen. Dadurch trafen wir uns oft und gingen zur gleichen Schule.“ Zum Vergleich: Bei Shakespeare waren Romeo und Julia 14 beziehungsweise 13 Jahre alt.

Doch anders als bei Shakespeares „Romeo und Julia“ funkte es zwischen den beiden nicht auf einem Balkon. „Einmal lud er mich zu seinem Geburtstag ein, aber ich konnte nicht kommen. Dann kam er am nächsten Tag mit einem Stück Kuchen und Blumen zu mir nach Hause – so begann unsere romantische Geschichte“, erzählt Julia.

Auch anders als beim Original: Die Familien der Liebenden kamen von Anfang an gut miteinander aus. Widerstand gab es aber von anderer Seite: „Meine Freundinnen sagten zuerst, dass ich nicht anfangen sollte, mit ihm auszugehen. Er war ein typischer aktiver Junge, den die ganze Schule kannte. Aber heute bin ich froh, dass ich nicht auf sie gehört habe. Es war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt die Gastwirtin.

Echter Italiener aus Bukarest in Rostock

Weil das Land infolge der kommunistischen Herrschaft am Boden lag, entschlossen sich die beiden 1991, Rumänien zu verlassen. Sie waren drei Tage lang unterwegs, bis sie Deutschland erreichten. „Wir konnten kein Deutsch, als wir ankamen. Aber wir haben einen Job in einem italienischen Restaurant bekommen, in dem wir eine neue Küche kennenlernten“, erinnert sich Romeo.

Nach ein paar Jahren beschloss das Paar, ein eigenes italienisches Restaurant im Zentrum von Rostock zu eröffnen. „Ich bin eigentlich aus Bukarest, aber über die Zeit ein echter Italiener geworden“, fährt Romeo fort. Während dieser Zeit habe er nicht nur die Traditionen der italienischen Küche, sondern auch die italienische Lebensweise übernommen.

Restaurant – der zentrale Treffpunkt für die ganze Familie

Seit Eröffnung des Restaurants vor acht Jahren hatte das Paar keinen freien Tag mehr. „Wir arbeiten seit 32 Jahren jeden Tag und kochen immer zusammen“, so Julia.

In den letzten zehn Jahren konnten die zwei kein einziges Weihnachtsfest mit der ganzen Familie zu Hause feiern. „Das Restaurant ist an den Feiertagen immer voll. Also kommen unsere Kinder einfach dorthin. Es ist unser Haupttreffpunkt“, sagt Julia. Die Kinder von Romeo und Julia sind 34 beziehungsweise 32 Jahre alt und wohnen beide in Berlin.

Poetischer Romeo vergöttert seine Julia

Wenn Romeo über seine Julia spricht, wird er geradezu poetisch – fast wie Shakespeare: „Sie ist und bleibt meine erste Wahl, ich verehre sie über alles und alles in ihr.“ Julia ergänzt nicht ganz so poetisch: „Er spricht immer in einem lauten Tonfall, daher ist es unmöglich, ihn nicht zu bemerken. Wenn er mal lange schweigt, fragen mich meine Kollegen, ob er krank ist.“

Der wohl wichtigste Unterschied zur Tragödie: Im wahren Leben ist das Leben von Romeo und Julia eben keine Tragödie. Seit 36 Jahren leben und arbeiten sie zusammen. Und das soll auch so bleiben. Schließlich hat die Lerche noch nicht gesungen, sondern erst die Nachtigall.

