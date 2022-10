﻿Rosen aus dem Rostocker Rosengarten ziehen um: Wann der Park wieder geöffnet wird

Rostock. Ein Stück Geschichte aus dem Herzen Rostocks haben Andreas und Beate Griese am Montag in ihren Kleingarten in Reutershagen verpflanzt. Die beiden sicherten sich einen Strauch der Sorte „Leonardo da Vinci“ aus dem Rosengarten am Steintor. Weil der Park umfassend umgestaltet wird, müssen alle 2000 Rosen weichen. Bei der Aktion „Rosenretter“, die von der Hanseatischen Bürgerstiftung initiiert wurde, fanden fast alle Pflanzen einen Abnehmer. In dieser Woche werden sie an ihre neuen Besitzer verteilt.

„Als wir von der Aktion gehört haben, haben wir beschlossen, dass wir einer Rose ein neues Zuhause geben wollen“, sagte Beate Griese. Ausgesucht habe sich das Paar die Sorte „Leonardo da Vinci“, weil diese farblich hervorragend in ihren Kleingarten passe. „Je nach Lichteinfall blüht sie von rosa bis hin zu einem zarten Lila“, so die Rostockerin.

Frühes Kommen sichert die besten Sträucher aus Rosengarten

Mit ihrer Abholnummer können sich die Hobbygärtner bei den Mitarbeitern des Amts für Stadtgrün melden. Diese prüfen, welche Sorte die Käufer erstanden haben und graben den entsprechenden Strauch für die Abnehmer aus. Wer zuerst kommt, hat in den durchnummerierten Beeten noch die größte Auswahl und kann sich sein Exemplar aussuchen.

„Das ist ein bisschen wie beim Weihnachtsbaumverkauf“, sagte Grünamtsmitarbeiterin Antje Prüß, als sie den Grieses ihre Wunschpflanze aushub. Mit etwas Erde an der kräftigen Wurzel steckte Beate Griese ihre „Leonardo“ zum Transport in einen Jutebeutel. „So, meine Hübsche, dann komm“, sagte die Reutershägerin freudestrahlend, als sie ihre Rose behutsam in einen mitgebrachten Korb setzte.

Auch Beate Griese (l.) aus Reutershagen hat eine Rose ersteigert. Cordula Starck (r.) und Antje Prüß vom Amt für Stadtgrün haben den Strauch der Sorte „Leonardo da Vinci“ ausgehoben. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Bis zur Mittagszeit waren laut Wenke Kluth vom städtischen Grünamt bereits fast ein Fünftel aller 2000 Pflanzen in die Hände ihrer neuen Besitzer übergegangen. Am beliebtesten seien die kräftig rosafarbene „Regatta“, die weiß blühenden „Schneewittchen“ und eben „Leonardo da Vinci“. Nur etwa ein Zehntel der Pflanzen wurde bei der Aktion nicht vermittelt. Die sollen innerhalb der Stadt einen neuen Platz bekommen.

Spendengeld geht an „grüne Projekte“ in Rostock

Von dem Geld, das den "Rosenrettern" ihre Pflanze wert war – fünf Euro mussten sie mindestens zahlen – werden "grüne Projekte" in Rostock unterstützt, wie Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender der Freudestifter der Hanseatischen Bürgerstiftung, sagte. Angedacht war ursprünglich, fünf Bewerberprojekte mit je 1000 Euro zu stärken. Dank der Spenden der Rosenkäufer seien es nun sogar elf geworden, darunter Hochbeete für Schulgärten oder Grünanlagen auf dem Vorplatz des Volkstheaters.

Abholtermine bei der Aktion „Rosenretter“ Im Laufe der Woche können alle, die eine oder mehrere Rosen aus dem Rostocker Rosengarten ersteigert haben, ihre Pflanzen vor Ort abholen. Die Mitarbeiter des Amts für Stadtgrün, Naturschutz und Friedhofswesen kontrollieren die Reservierungsnummer und graben die entsprechenden Sträucher für die Abholer aus. Die müssen ein Gefäß oder Verpackungsmaterial mitbringen, da sie ihre Rosen direkt vom Spaten bekommen. Sie bekommen eine Pflanzanleitung und ein „Rosenretter“-Zertifikat dazu. Es wird empfohlen, zu Fuß, mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, da es keine Parkmöglichkeiten vor Ort gibt. Die Abholtermine im Überblick: Dienstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Mittwoch 8 bis 12 Uhr Donnerstag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr Freitag 8 bis 12 Uhr Sonnabend 9 bis 12 Uhr

Während die Sträucher aus dem Rosengarten im Laufe der Woche ihren Weg in neue Beete finden, wird auch im Park bereits an der Umgestaltung gearbeitet. Er soll gemäß Plänen der Rostocker Gesellschaft für Stadtentwicklung (RGS) und den Landschaftsarchitekten aus dem Büro von Hannes Hamann wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt werden.

Winterlinden dürfen nach Protest im Rosengarten stehen bleiben

Das bedeutet, dass die Lindenalleen auf beiden Seiten des 1912 angelegten Gartendenkmals mit jungen Bäumen aufgefüllt werden. Gefällt wird – anders als zunächst angedacht – keine der teils mehr als 140 Jahre alten Winterlinden. Zahlreiche Rostocker hatten sich für deren Erhalt eingesetzt, mehr als 10 000 Menschen eine Petition unterzeichnet. Die Bürgerschaft beschloss schließlich, dass die betroffenen fünf Bäume stehen bleiben sollen.

Der Rostocker Rosengarten wird umgestaltet. Dafür werden bereits Bäume beschnitten und alte Papierkörbe aus der Erde gehoben. © Quelle: Dietmar Lilienthal

Insgesamt werden 18 neue Winterlinden im Rosengarten gepflanzt, der zentrale Brunnen saniert, die Wege erneuert und natürlich neue Rosen gepflanzt. Die sollen laut Grünamtsmitarbeiterin Wenke Kluth, Teamleiterin der Park- und Biotoppflege beim Stadtgrünamt, nach einem harmonischen Farbschema angeordnet werden: „robuste, zertifizierte Sorten, die an unsere Wetterverhältnisse angepasst sind“.

Während der Bauarbeiten, die sich bis ins kommende Jahr ziehen, wird der Park an allen Seiten abgesperrt. Ziel ist es, dass die Rostocker ihren Rosengarten im Herbst 2023 wieder nutzen können, sagte Grünamtsleiterin Ute Fischer-Gäde.