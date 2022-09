﻿Rosen und Linden im Rostocker Rosengarten gerettet – Umbau kann beginnen

Rostock-Stadtmitte. Der Rosengarten soll wieder zum gut gepflegten grünen Kleinod im Herzen der Hansestadt werden. Dazu beginnt am kommenden Montag die Umgestaltung der über 150-jährigen Parkanlage. Unter anderem werden Bäume nachgepflanzt, Freiflächen saniert und Technik erneuert.

„Die Parkanlage gilt als blühendes Wahrzeichen der Stadt und war seit dem 17. Jahrhundert ein wesentlicher Bestandteil der mittelalterlichen Befestigungsanlagen“, so die verantwortliche Rostocker Gesellschaft für Stadterneuerung (RGS). „Vor über 150 Jahren wurde der Rosengarten in seiner jetzigen Form gestaltet und bietet Einwohnern wie Besuchern der Stadt einen Ort zum Verweilen.“

Große Abnutzung und neue Häuser

Die intensive Nutzung und die Extremwetterereignisse der letzten Jahre hätten allerdings zu hohen Abnutzungserscheinungen geführt. Zudem sollen die neu gebauten Wohnhäuser in der direkt angrenzenden August-Bebel-Straße in das Ensemble eingebunden werden.

Geplant sei vor allem, die Vegetationsflächen aufzuwerten. Dazu werden die Rosen- und Hochbeete teilweise neu angelegt oder bepflanzt und eingefasst. Rosenstämmchen schmücken künftig den mittleren Bereich.

Alte Rosen werden gerettet

Die alten Rosensträucher müssen dafür weichen. Sie konnten wohl nicht innerhalb des Parks umgepflanzt werden. Damit sie nicht verschwendet werden, hatten die „Rostocker Freudestifter“ der Hanseatischen Bürgerstiftung in Zusammenarbeit mit dem Stadtgrünamt eine besondere Rettungsaktion gestartet: Bürger konnten gegen eine Spende von mindestens fünf Euro Rosen für ihren eigenen Garten übernehmen.

Alexander Winter, Vorstandsvorsitzender der Freudestifter, bezeichnete die Aktion als vollen Erfolg: „Fast alle Beete sind schon leer gekauft: Es wurden bereits rund 8000 Euro gespendet.“ Viele Rostocker hätten gesagt: „Ich will ein Stück des Rosengartens in meinem Garten weiterleben lassen“, so Winter.

Sommer im Rostocker Rosengarten © Quelle: Ove Arscholl

500 Sträucher sind noch zu haben

In der kommenden Woche will die Stiftung dann in einer weiteren Spendenwelle noch die letzten rund 500 Sträucher an den Mann und an die Frau bringen. „Am Ende rechnen wir mit mehr als 10 000 Euro“, sagte Winter.

Das Auspflanzen und Verteilen der Rosen soll dann noch einmal ein großes Event werden. Der Erlös der Aktion kommt wiederum grünen Projekten in der Hansestadt zugute.

Linden bleiben stehen

Zudem sollen insgesamt 18 neue Linden gepflanzt werden, davon fünf in der nördlichen Baumreihe. Großen Streit gab es um das geplante Fällen von fünf alten Linden in Richtung Steintor. Die Planer der Umgestaltung hatten ihnen eine ohnehin nur noch kurze Lebenszeit vorausgesagt.

Dem widersprach allerdings ein externes Gutachten. Nach einem Bürgerschaftsbeschluss sollen sie nun stehen bleiben. Rund 20 kleinere Bäume und Sträucher, vor allem auf der Südseite, werden dennoch gerodet. Zudem werden die Kronen aller Bäume gekürzt.

Trockenheit vorbeugen

Der zentrale Brunnen wird saniert und mit einer Bewässerungstechnik ausgestattet, um künftig bei Trockenheit die Pflanz- und Rasenflächen zu versorgen. Die Mauern der Hochbeete an der Steinstraße erhalten Sitzauflagen.

Weiterhin soll das Denkmal für den angesichts der deutschen Kolonialvergangenheit umstrittenen Afrika-Forscher Paul Pogge versetzt werden. Der Bereich um die Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus am Steintor wird aufgewertet.

Der Brunnen im Rosengarten © Quelle: Ove Arscholl

Auch für Blinde gut begehbar

Die Wege werden neu belegt und das Blindenleitsystem dabei ausgeweitet. Auch die Beleuchtung im südlichen Parkweg wird erneuert und neue Abfallbehälter werden aufgestellt. Zudem wird die Regenwasserableitung verbessert.

„Der Rosengarten ist ein beliebter Erholungsort. Die Umgestaltung auf Basis der 2008 erarbeiteten denkmalpflegerischen Zielkonzeption leistet einen bedeutenden Beitrag zur Verschönerung unserer Stadt“, sagte RGS-Geschäftsführer Oliver Buchholz. „Wir hoffen, dass die Arbeiten bis September 2023 abgeschlossen sind.“